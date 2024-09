VIDEO CARRARESE SASSUOLO (0-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Carrarese Sassuolo, gol e highlights: bastano due numeri da attaccante di razza di Mulattieri a decidere il match tra la formazione toscana e gli emiliani: lo 0-2 finale maturato allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, ‘casa’ provvisoria della matricola allenata da Antonio Calabro, è stato firmato infatti nell’ultimo quarto d’ora di gioco dall’attaccante scuola Inter, bravo prima a trovare la zampata che sbloccava una gara fin lì frizzante ma bloccata nel tabellino, e poi a fornire al compagno di squadra Thorstvedt (molto attivo ma a volte sprecone) l’assist per il raddoppio in pieno recupero, una boccata d’ossigeno per mister Fabio Grosso dopo un avvio di cadetteria incerto e segnato da tanta incertezza.

Buon avvio dei gialloblu, poi sono gli emiliani a prendere il controllo delle operazioni, più volte vicini alla rete (Pierini, Doig, il citato Thorstvedt e Laurienté, volenteroso ma pasticcione); per i carraresi uno squillo di Schiavi (37′) e poi al 45′ Mulattieri faceva le prove del gol sfiorando lo 0-1. Stesso leitmotiv nella ripresa col numero uno di casa, Bleve, che saliva in cattedra negando la rete a Thorstvedt, poi in rapida successione a Mulattieri e Laurienté (malino pure al 58′, quando cincischiava a porta vuota). Dopo la girandola dei cambi e una rete in offside annullata a Shpendi, era il classe 2000 a far sorridere Grosso al 76′ -bella girata in area e palla nel sacco- e, nel prevedibile forcing finale avversario, a mandare in rete il norvegese per il raddoppio. La Carrarese incassa così il quarto Ko nelle prime cinque uscite e resta penultimo, mentre il Sassuolo risale la china e va a quota 8, tornando a respirare l’aria dell’alta classifica.

VIDEO CARRARESE SASSUOLO (0-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CARRARESE: Bleve, Coppolaro, Oliana (dal 20′ st Hermansson), Imperiale, Zanon (dal 12′ st Bouah), Schiavi, Giovane (dal 33′ st Panico), Cicconi (dal 33′ st Belloni), Zuelli (dal 12′ st Capezzi), Finotto, Shpendi. A disposizione: Chiorra, Illanes, Palmieri, Cherubini, Capello, Guarino, Cerri. Allenatore: Antonio Calabro.

SASSUOLO: Moldovan, Paz (dal 28′ st Toljan), Lovato, Romagna, Doig, Iannoni (dal 40′ st Odenthal), Boloca (dal 29′ st Obiang), Thorstvedt, Pierini (dal 40′ st Lipani), Mulattieri, Laurientè (dal 17′ st Volpato). A disposizione: Missori, Satalino, Pieragnolo, Moro, Antiste, Muharemovic, Russo. Allenatore: Fabio Grosso.

Ammoniti: Obiang (S), Volpato (S).

Reti: 32′ st Mulattieri (S), 45’+3 st Thorstvedt (S).