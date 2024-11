VIDEO CESENA SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena si aggiudica la vittoria per 1 a 0 contro il Sudtirol come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli emiliani iniziano forte sebbene non concretizzino con Shpendi un errore avversario commesso subito in avvio al 5′ incappando nella decisiva parata in calcio d’angolo effettuata da Drago.

I minuti passano ed i bianconeri continuano a spingere ma si dimostrano ancora imprecisi pure al 17′ quando la conclusione tentata da Calò finisce alta sopra la traversa della porta avversaria. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente ed in questo caso Shpendi non sbaglia trovando anzi il gol del vantaggio definitivo arrivato un po’ a sorpresa intorno al 52′, raccogliendo l’assist vincente offertogli dalla destra dal suo collega Ciofi.

Nel finale gli altoatesini di mister Valente combinano poco vedendosi ribattere in angolo un tiro di Kurtic al 70′ sugli sviluppi di un calcio di punizione e sul fronte opposto Tavsan non serve Antonucci per il raddoppio al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Massimi di Termoli, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Adamo all’85’ da un lato, Crespi all’87’ e Zedadka all’89’ dall’altro.

I tre punti maturati attraverso questo successo ottenuto nell’undicesima giornata del campionato cadetto permettono al Cesena di arrivare a quota 18 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Sudtirol rimane fermo a 13 punti.

VIDEO CESENA SUDTIROL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS