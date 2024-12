Il Chelsea di Enzo Maresca continua il suo ottimo momento. Dopo aver battuto domenica scorsa in Premier League il Brentford per 2-1, di fatto, i Blues hanno vinto nettamente anche in Conference League contro gli irlandesi del Shamrock Rovers. Questi ultimi, infatti, hanno perso per 5-1 allo Stamford Bridge.

La squadra inglese, di fatto, prende subito il dominio della partita, visto che riesce a passare in vantaggio già al 22′ con la rete realizzata da Marcu Guiu. A sorpresa, però, lo Shamrock Rovers riesce a riportare il risultato in parità con il gol siglato da Marcus Poom. Tuttavia, questa rete degli irlandesi non riesce ad incidere sull’andamento del match.

Il team guidato da Enzo Maresca, infatti, riesce a mettere a sicuro il risultato in pochi minuti prima con un altro gol di Marcu Guiu e poi con il tris realizzato da Dewsbury-Hall. Il Chelsea, non contento dell’andamento della partita, cala il poker nei minuti finali della prima frazione di gara con il terzo gol della serata di Marc Guiu.

VIDEO CHELSEA SHAMROCK ROVERS, GARA SENZA STORIE

Nonostante il netto risultato a suo sfavore, lo Shamrock Rovers realizza il primo tiro in porta della seconda frazione di gara con il colpo di testa di Daniel Clary: pallone lontanissimo fuori. Il Chelsea riprende ad attaccare ed è di nuovo pericoloso con una conclusione di Nkunku terminata a lato.

Il Chelsea, però, non ha la minima intenzione di fermarsi ed infatti realizza con lo spagnolo il Cucurella il 5-1. Dopo un tentativo di Joao Felix, di fatto, bisogna registrare un’ottima parata di Jorgesen su una conclusione di Marcus Poom. Negli ultimi minuti della partita, di fatto, non accade nulla, se non un’altra conclusione del portoghese Joao Felix ed un tiro di Cleary parato facilmente da Jorgesen.

Il team inglese, dunque, conferma il proprio primato in Conference League con 18 punti nelle prime sei gironate della terza competizione europea per club. Il Chelsea, così come la stessa Fiorentina di Raffaele Palladino, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Conference League. I Blues, invece, sono ora attesi dal match di Premier League contro l‘Everton.

VIDEO CHELSEA SHAMROCK ROVERS, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA