DIRETTA VITORIA GUIMARAES FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti nella diretta Vitoria Guimaraes Fiorentina, dobbiamo dire che non ce ne sono e dunque questa partita di Conferenc

e League rappresenta un inedito, ma non è certo la prima volta in cui i viola vanno in Portogallo e, anzi, gli incroci contro squadre lusitane sono ben 18 in totale, con Vitoria Setubal e Sporting Lisbona come avversarie più affrontate (quattro volte a testa) e poi testa a testa con Braga, Belenenses, Benfica, Boavista e Paços Ferreira. Il bilancio ha segno positivo: troviamo infatti 9 vittorie a fronte di 5 sconfitte, dunque anche con quattro pareggi. L’unica squadra portoghese che la Fiorentina non ha mai battuto è lo Sporting Lisbona: tre pareggi e una sconfitta. L’episodio più recente tuttavia era stato positivo nonostante i gigliati non fossero riusciti a battere gli avversari del turno: nei playoff per andare ai gironi di Champions League 2009-2010 la Fiorentina aveva pareggiato 2-2 all’Alvalade con i gol di Juan Manuel Vargas e Alberto Gilardino (nel mezzo, uno-due biancoverde con Simon Vukcevic e Miguel Veloso), al Franchi avevano segnato Joao Moutinho e Stevan Jovetic e, poiché i gol in trasferta avevano ancora valore doppio, i viola allenati da Cesare Prandelli erano riusciti a strappare la qualificazione. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA VITORIA GUIMARAES FIORENTINA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Vitoria Guimaraes Fiorentina? Nessun problema, vi basterà essere abbonati a Sky e collegarsi sul canale 252 di Sky Sport. Se invece preferite la diretta streaming, ecco a voi la possibilità di guardare il match sull’applicazione SkY Go.

VITORIA GUIMARAES FIORENTINA, TRASFERTA PER I TOSCANI

Due delle sei squadre che oltre 10 punti in classifica si affronteranno in questo turno di Conference League. La diretta Vitoria Guimaraes Fiorentina, in programma giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21:00, sarà la sesta e ultima giornata del girone unico. I portoghesi sono la seconda miglior squadra in solitaria con 13 punti dopo il Chelsea (15). L’unico mezzo passo falso è stato il pareggio nella fredda Almaty con l’Astana, per il resto solo vittorie contro Celje, Djugarden, Mlada Boleslav e San Gallo.

La Fiorentina non è invece a punteggio pieno a causa della sconfitta con l’Apoel in trasferta nella terza giornata. A parte questo ko, i Viola hanno sempre risposto presente battendo The New Saints, San Gallo, Pafos e LASK Linz per 7-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITORIA GUIMARAES FIORENTINA

I portoghesi si disporranno secondo l’assetto tattico 4-3-3 con Varela in porta, difesa a quattro composta da Baio, Rivas, Villanueva e Mendes. nella mediana a 3 ci sono G. Silva, Manu e T. Silva. il tridente composto da Kaio, Oliveira e Santos.

La Fiorentina risponde invece con il modulo 4-2-3-1. Il portiere è Terracciano, in difesa la linea a 4 con Dodo, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi. A centrocampo Richardson-Mandragora, sulla trequarti Ikone, Beltran e Sottil, unica punta Kouame.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VITORIA GUIMARAES FIORENTINA

Infine analizziamo insieme le quote per le scommesse della diretta Vitoria Guimaraes Fiorentina. I favoriti per la vittoria finale sono i Viola a 2.30 contro i 3.10 pro favori del casa. Il segno X del pareggio è messo a lavagna a 3.20, leggermente più alto.

L’Over 2.5 si può trovare a 2 mentre l’esito opposto a 1.85. In ultimo Gol e No Gol a 1.73 e 2.