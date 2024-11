VIDEO GENOA COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa acciuffa il Como sull’1 a 1 come vedremo nelle immagini del video Genoa Como con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i lombardi iniziano la partita provando a cogliere immediatamente di sorpresa i liguri al 4′ con una conclusione di Strefezza deviata da un difensore prima di finire tra le braccia di Leali ed al 10′ con un tiro alto di Nico Paz che sollecita il portiere avversario al 17′.

I minuti passano ed i comaschi insistono riuscendo a spezzare l’equilibrio di partenza con il gol del vantaggio segnato da Da Cunha, bravo a sfruttare l’assist del solito Nico Paz, ed al 35′ Leali dice no pure a Fadera. Al 37′ Cutrone manca il bersaglio di pochissimo ed i liguri replicano al 39′ con un colpo di testa di Pinamonti deviato da Kempf in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano con lo spirito giusto per tentare di raggiungere il pareggio nonostante lo spunto di Pinamonti venga ben disinnescato da Reina verso il 59′. Nel finale i Lariani si disperano quando si vedono annullare un gol per fuorigioco a Cutrone al 67′ ed il suo collega Da Cunha non combina certo di meglio al 75′ consentendo così al Grifone di pareggiare nel recupero al 90’+2′ con il gol siglato da Vogliacco, su suggerimento di Pinamonti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Martín al 31′, Vogliacco al 61′, Balotelli al 79′ e Vasquez all’86’ da un lato, Goldaniga al 61′, Moreno al 73′ e Kempf al 79′ dall’altro. Il punto maturato in extremis in questa dodicesima giornata di campionato permette sia al Genoa che al Como di portarsi a quota 10 nella classifica della Serie A 2024/2025.

