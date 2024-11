DIRETTA GENOA COMO (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Genoa e Como sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono con Paz che chiama in causa Leali al 14′ ma è al 17′ che riescono a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, su assist dello stesso Paz. Al 35′ Fadera sollecita di nuovo Leali e Cutrone spara largo di un soffio al 37′. I rossoblu rispondono con un colpo di testa di Pinamonti deviato in angolo da Kempf. Fino a questo momento il direttore di gara ha ammonito Martín al 31′ soltanto tra i calciatori del Genoa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Empoli Como (1-0)/ Gol e highlights: basta la rete di Pellegri, vittoria e +3!

DIRETTA GENOA COMO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Verrà trasmessa da DAZN la diretta Genoa Como con il calcio d’inizio previsto per le 20,45 di giovedì 7 novembre. Sarà anche possibile seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni e le emozioni del match del Ferraris.

Video Parma Genoa (0-1)/ Gol e highlights: Pinamonti firma la vittoria, esordio per Balotelli

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Liguria la partita tra Genoa e Como è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Fabregas tentano di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi in avanti già al 4′ con un tiro di Strefezza contrato da un difensore ed al 10′ con una conclusione alta sopra la traversa di Nico Paz. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Genoa Como? Due squadre agli antipodi ad aprire la dodicesima giornata di Serie A, lo evidenzia soprattutto il dato relativo ai tocchi nella trequarti avversaria. Il Como palleggia almeno il 25% dei novanta minuti nella zona presidiata dagli avversrai, mentre invece il Genoa solamente il 15%. Questo ci riporta anche al dato sulla distanza media tra la porta e la linea difensiva, sono infatti 25 metri quelli per il grifone e invece 29 per la squadra del lago.

Diretta/ Parma Genoa (risultato finale 0-1): Pinamonti decide il match (4 novembre 2024)

Il maggior numero di gol per i rossoblu arriva negli ultimi quindici minuti di gioco, mentre invece il Como ha la maggior verve realizzativa nei primi minuti del secondo tempo. Fascia oraria dove però il Genoa è una delle migliori difese del campionato, con solamente il 3% di reti subite in quei quindici minuti presi in esame. Speriamo non vi ia venuto il mal di testa con tutti questi numeri, passiamo a qualcosa di più discorsivo come le formazioni ufficiali della diretta di Genoa Como, siamo pronti! GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, A. Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino COMO (4-3-3): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, A. Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Nico Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera. Allenatore: Cesc Fabregas (agg. Gianmarco Mannara)

GENOA COMO: TESTA A TESTA

Erano quaranta anni che non vedevamo una diretta di Genoa Como, l’ultimo incontro infatti risale al 1982 all’ultimo anno in cui le due squadre si sono affrontate nella Serie cadetta. Quindi per tutti gli amanti del calcio storico sarà un piacere leggere questo aggiornamento dove cercheremo di capire chi è la favorita storica attraverso i precedenti delle due squadre. In totale abbiamo otto precedenti tra la Serie A e la B, partendo dal massimo campionato il parziale si riduce a sei partite dove il Grifone vince di misura con tre partite a discapito dell’unico successo della squadra del lago, due poi i pareggi.

Passando poi alla Serie B, abbiamo due soli precedenti dove l’unico vero vincitore è stato l’equilibrio, infatti due pareggi registrati. Essendo risultati molto datati, vi consigliamo di rimanere a leggere anche il prossimo aggiornamento visto che analizzeremo la sfida sotto una chiave statistica, la diretta di Genoa Como sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

GILARDINO CERCA LA SECONDA DI FILA

La dodicesima giornata di Serie A si apre giovedì 7 novembre 2024 con la diretta Genoa Como in campo alle 20,45. Ad affrontarsi saranno due squadre in difficoltà che stanno attraversando grosse difficoltà e cercano i tre punti per la salvezza. Il Genoa di Gilardino è tornato a vincere al Tardini contro il Parma rilanciando un campionato fino ad ora davvero disastroso. Difficoltà pura anche per il Como di Fabregas che ha perso anche al Castellani contro l’Empoli e cerca riscatto in un campo molto complicato.

GENOA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per continuare a parlare di questa partita andiamo anche a vedere quali sono le probabili formazioni. Il Genoa andrà in campo ancora con Leali tra i pali ed una difesa guidata da Vasquez con Vogliacco e Matturro a completare. Sabelli dovrebbe tornare titolare sull’esterno insieme a Martin e ai lati di un centrocampo formato da Badelj, Thorsby e Frendrup. Pinamonti ed Ekhator saranno ancora le due punte titolari con Balotelli che scalpita per aver un ottimo minutaggio.

Ritroverà i titolari ed un centrocampo il Como di Fabregas pronto a cercare la vittoria al Ferraris. Audero dovrebbe tornare il titolare tra i pali con Kempf e Dossena come coppia centrale ed aiutati da Alberto Moreno e Goldaniga. Braunoder tornerà disponibile e dovrebbe condividere il centrocampo con Engelhardt e Nico Paz. Fadera e Strefezza saranno ancora gli esterni titolari con Cutrone che ritroverà la maglia da titolare.

GENOA COMO, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Genoa Como utilizzando quelle che sono le proposte di Sisal per questa partita. I rossoblù partono leggermente sfavoriti nonostante il fattore casa e vedono la loro vittoria a 3,00 contro il 2 per i comaschi a 2,35 e il pareggio X fisso a 3,20.