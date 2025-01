VIDEO E HIGHLIGHTS INTER SASSUOLO: LA SINTESI

Video Inter Sassuolo Primavera che ci racconta una sfida vinta dalla formazione nerazzurra. Ad andare in rete per l’Inter Alexiou, poi l’autogol di Benvenuti. Per il Sassuolo ad andare in rete Knezovic. Inter che sblocca risultato dopo per otto minuti con Alexiou, abile nello sfruttare un rimpallo e presentarsi sotto porta affrontando Scacchetti. Il raddoppio arrivo qualche minuto più tardi con l’autogol sfortunato di Benvenuti, il quale devia in porto il colpo di testa di De Pieri. Lo stesso calciatore interista, si becca il cartellino rosso nel finale di primo tempo. La seconda frazione si apre con l’ingresso di Sandro per il Sassuolo che si divora immediatamente un’occasione a tu per tu con Calligaris.

Knezovic approfitta di un posizionamento non eccezionale per trafiggere il portiere avversario con una conclusione passante sotto il braccio. Nel finale Sassuolo si riversa in attacco approfittando anche della superiorità numerica ma l’Inter si chiude bene e chiude gli spazi. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre nello spogliatoio con l’Inter che si aggiudica l’incontro con il risultato di 2-1 contro il Sassuolo. Nerazzurri che salgono in classifica a quota 34 punti e si avvicinano al primo posto. Sassuolo che invece viene stoppato e rimane in seconda posizione.

VIDEO INTER SASSUOLO: GOL E HIGHLIGHTS