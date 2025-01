DIRETTA INTER SASSUOLO, l’Inter ospita la capolista

La diretta Inter Sassuolo Primavera sarà il big match di questa diciannovesima giornata del campionato Primavera 1, e andrà in onda lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 18 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. L’Inter ospita in casa sua il Sassuolo, campione in carica del campionato Primavera e di nuovo capolista della classifica. Il passo falso della Roma contro il Verona ha infatti permesso ai neroverdi, grazie al successo per 3-0 contro la Sampdoria, di tornare in testa alla classifica. Trainati dal diciannovenne croato Borna Knezovic, a segno con una doppietta nell’ultimo match, gli emiliani sono reduci da due successi consecutivi. L’ultimo passo falso proprio contro una milanese, nel match perso con il Milan Primavera per 4-2 a dicembre.

In casa nerazzurra invece la vittoria manca ormai da tre partite. L’Inter ha infatti pareggiato per 1-1 contro l’Udinese alle sedicesima giornata e perso le ultime due gare contro Roma e Juventus. Due sconfitte pesanti, che hanno fatto scivolare i nerazzurri fino al sesto posto in classifica. Una vittoria contro la prima in classifica potrebbe dare all’ambiente Inter la scossa giusta per affrontare al meglio questa seconda parte di campionato.

DIRETTA INTER SASSUOLO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Sassuolo Primavera sarà visibile in diretta su Sportitalia. La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming video su telefonino e computer grazie a Sportitalia.it e l’app.

INTER SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Inter Sassuolo. L’Inter Primavera dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Taho in porta, difesa formata da Della Mora, Kangasniemi, Maye e Motta. A centrocampo giocheranno Venturini, Zanchetta e Topalovic, mentre il tridente offensivo sarà composto da Zouin, Lavelli e Quieto.

Il Sassuolo risponde con un 4-3-2-1: Scacchetti tra i pali, linea difensiva con Parlato, G. Benvenuti, Di Bitonto e T. Benvenuti. Weiss, Lopes e Leone formeranno la mediana, mentre Bruno e Knezovic supporteranno l’unica punta Moriano.