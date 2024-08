Sono scene (a dir poco) di ordinaria follia quelle che immortalate da diversi video che stanno circolando in rete in queste ore, girate all’interno del parlamento turco che – nella giornata di ieri, 16 agosto – si era riunito in una seduta straordinaria per discutere del caso Can Atalay: salito sul podio per rivolgere una dura arringa contro il partito di maggioranza di Recep Tayyip Erdoğan, il deputato Ahmet Sik è stato coinvolto in una maxi rissa con numerosi politici vicini al presidente che l’hanno letteralmente aggredito.

ELEZIONI USA 2024/ Controllo dei prezzi e "tassa Trump", Harris conferma il vero tema del voto

La questione di Can Atalay, d’altronde, è da sembra ampiamente dibattuta all’interno del parlamento turco, con la maggioranza che già da tempo (contrariamente al parere della Corte costituzionale) al parere aveva cercato di ottenere l’estromissione dalle forze politiche dell’attivista – condannato a 18 anni di carcere con l’accusa di aver organizzato il tentato golpe del 2013 – e l’opposizione che chiede la sua liberazione.

SPY FRANCIA/ 1979, emergenza Centrafrica: Bokassa non può più stare al potere...

La maxi rissa nel parlamento turco: nei video si vedono anche gli inservienti pulire il sangue dei feriti

Tornando alla seduta del parlamento turco di ieri – immortalata, come dicevamo, da decine e decine di video diventati nel frattempo virali online -, Ahmet Sik era salito sullo scranno per lanciarsi in una ferma difesa dell’attivista: rivolgendosi agli esponenti del partito per la Giustizia e lo Sviluppo (detto AKP) di Erdogan, si era detto “non sorpreso che [definiate] Atalay un terrorista”, sottolineando – però – che “tutti i cittadini dovrebbero sapere che i più grandi terroristi di questo paese sono quelli seduti su quei banchi“, indicando la maggioranza.

ATTACCO IN RUSSIA/ "Kiev ha svelato la fragilità di Putin, in caso di mobilitazione ci saranno proteste"

Neanche tempo di finire la frase e – tra gli applausi e le grida di supporto dei suoi alleati nel parlamento turco -, dai banchi dell’AKP si è alzato il deputato Alpay Özalan che dopo aver violentemente spintonato Sik ha iniziato a prenderlo a pugni, sostenuto da alcuni suoi colleghi mentre altri si lanciavano nella folla per difendere l’aggredito. La contesa è durata alcuni minuti e ha coinvolto decine e decine di deputati del parlamento turco in una vera e propria maxi rissa sfociata nel ferimento di Sik e di un altro esponente dell’opposizione, mentre i video mostrano anche i momenti successivi con gli inservienti che puliscono alcune macchie di sangue colato sulle gradinate della sede parlamentare.

I video della maxi rissa nel parlamento turco

Fighting broke out in Turkey’s parliament following a discussion of the imprisoned TIP MP Can Atalay. pic.twitter.com/2erEMYhteZ — Channel 4 News (@Channel4News) August 16, 2024

Democracy in Turkey – in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5 — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 16, 2024