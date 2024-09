VIDEO MILAN FUTURO SPAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno il Milan Futuro ha la meglio sulla Spal per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli estensi tentano subito di prendere in mano le redini dell’incontro spingendosi in zona offensiva con una certa pericolosità fallendo un paio di occasioni già al 6′ sia con Karllson, di testa, che con Awua.

La squadra di mister Dossena continua ad affacciarsi in attacco con Karllson al 13′ ma perdono anche prematuramente per infortunio El Kaddouri, rimpiazzato infatti da Zammarini intorno al 19′. I giovani rossoneri cominciano invece a proporsi in avanti fallendo almeno tre opportunità con Longo al 26′, con Bozzolan, che impegna Melgrati con un tiro-cross, al 32′ e centrano pure un palo con uno spunto di Cuenca al 40′.

Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed i biancazzurri colleziona tre nuove opportunità mancate con D’Orazio al 49′ e con Karllson, sia al 53′ che al 55′. Nel finale i Diavoli sbloccano il punteggio al 67′ con il gol realizzato da Hodzic sebbene gli avversari pareggino all’82’ con la rete firmata da Arena, bravo a raccogliere il pallone respinto corto da Raveyre sul tentativo di Buchel, ed è quindi Traorè a riportare definitivamente avanti i suoi all’85’.

La difesa milanista tira un sospiro di sollievo al 90′ quando Bruscagin non riesce a capitallizare e manca anzi il poker con Sia, che calcia alto al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Vogliacco, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Cuenca al 50′, Minotti al 57′ e Turco all’87’ da un lato, Arena al 53′, Rao al 57′, Buchel al 64′ e Bassoli al 74′ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questo sesto turno di campionato permettono al Milan Futuro di raggiungere quota 5 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 scavalcando proprio i diretti rivali di giornata della Spal, rimasti appunto bloccati a 4 punti.

