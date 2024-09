VIDEO MONACO BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Louis II il Monaco ha la meglio sul Barcellona vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le cose sembrano subito complicarsi per i catalani rimanendo in inferioritò numerica a partire dall’11’ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Eric Garcia, colpevole di una brutta entrata scorretta nei confronti di un avversario.

Diretta/ Monaco Barcellona (risultato finale 2-1): gol di Ilenikhena! (Champions League, 19 settembre 2024)

I monegaschi cercano quindi di prendere in mano il controllo delle operazioni e dopo aver fallito un’opportunità con Embolo al 13′, ci pensa Akliouche a siglare la rete del vantaggio intorno al 16′. Proprio Embolo rinnova quindi il duello con Ter Stegen al 27′ ma gli uomini del tecnico Flick rispondono firmando il gol del pareggio al 28′ grazie a Yamal, liberato da Casado. Il loro compagno Balde non concretizza un’occasione per raddoppiare al 32′ e la squadra di mister Hutter si vede invece annullare un gol per fuorigioco di Singo al 35′.

DIRETTA/ Milan Barcellona (risultato finale 6-5 dcr): vittoria rossonera ai calci di rigore! (7 agosto 2024)

Nel secondo tempo il copione del match non cambia ed il portiere dei blaugrana Ter Stegen continua a tenere a galla i suoi salvando pure sulla bordata del 57′ di Vanderson. Nel finale lo stesso Vanderson serve l’assist per il gol del nuovo vantaggio monegasco realizzato da Ilenikhena al 72′ e Ter Stegen evita il tracollo salvando pure su Balogun all’81’ prima che il direttore di gara non assegni un calcio di rigore su segnalazione del VAR all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese A. Lindhout ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Ben Seghir al 30′, Camara al 36′, Zakaria al 90’+2′ e Balogun al 90’+6′ da un lato, Martinez al 75′, Flick al 79′, Balde all’85’ e Raphinha all’85’ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa prima giornata permettono al Monaco di raggiungere quota 3 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre il Barcellona non si muove, rimanendo bloccato a zero punti.

Hansi Flick nuovo allenatore Barcellona/ Ufficiale: una scelta che rompe con il passato (oggi 29 maggio 2024)

VIDEO MONACO BARCELLONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS