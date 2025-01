VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA CAGLIARI: COEM E’ ANDATA?

Video Monza Cagliari che racconta un match molto divertente con tante occasioni sia da una parte che dall’altra. La prima frazione è dominata maggiormente dal Cagliari con Simonetta in grande spolvero che mette in difficoltà in più di un’occasione il Monza. I lombardi provano a rispondere con Forson: l’ex Manchester United non si tiene facilmente ma non riesce a essere concreto. Cagliari che va vicinissimo al vantaggio con Simonetta ma Vailati respinge direttamente sul tentativo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Marini spreca in tap-in. Proprio nel momento migliore del Cagliari arriva il vantaggio per i padroni di casa con Domanico.

I sardi pareggiano con Marcolini ma il diritto di gara annulla tutto per fuorigioco. Anche la seconda frazione è molto divertente con Iliev che compie un miracolo. Poco prima Simonetta vicino al gol. Raddoppio Monza con un super gol di Longo che controlla e con un’acrobazia batte il portiere. Il Cagliari non ci sta e accorcio distanze con Bolzan, al termine di una bella azione corale. Monza che sale in classifica a quota 25 punti, portandosi a -1 proprio dai sardi che escono dal campo con tanto rammarico. Vittoria Monza che continua la propria striscia positiva di risultati iniziata nella gara contro il Genoa ad inizio gennaio.

VIDEO MONZA CAGLIARI: GOL E HIGHLIGHTS