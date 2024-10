Video Napoli Como che si apre nel migliore dei modi per la formazione partenopea. Scott McTominay impiega solamente 25 secondi a piegare le mani al portiere avversario Audero. L’azione parte direttamente dalla difesa del Napoli con capitan Di Lorenzo. Il terzino serve Lukaku che fa vedere bene il fisico scaricando il pallone per l’inserimento dello scozzese. Palla in buca d’angolo e vantaggio Napoli. Domina la squadra di casa ma il Como risponde subito con il tentativo da parte di Paz. Ancora una volta il giovanissimo trequartista va vicinissimo al pareggio con un mancino che si spegne sul palo.

Il gol è nell’aria e difatti la squadra lombarda pareggia i conti con la rete di Strefezza che fulmina Caprile con un bel diagonale da fuori. Il secondo tempo si apre con il rigore del Napoli. Oliveira va giù e Lukaku dal dischetto è glaciale. Tiro centrale con Audero che non arriva. Ritmi molto alti con il Napoli che recrimina un calcio di rigore non ravvisato dal direttore di gara. Magia di Lukaku nel finale che serve Neres che da due passi, contro Audero, lo fredda per il 3-1 finale.

VIDEO NAPOLI COMO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-2-1): 25 Caprile; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera (dal 43′ st 37 Spinazzola); 99 Anguissa, 68 Lobotka (dal 45′ st 6 Gilmour), 8 McTominay; 21 Politano (dal 34′ st 30 Mazzocchi), 77 Kvaratskhelia (dal 34′ st 7 Neres); 9 Lukaku (dal 43′ st 18 Simeone). A disposizione: 14 Contini, 12 Turi, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour, 16 Rafa Marin, 7 Neres, 18 Simeone, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 81 Raspadori, 90 Folorunsho. Allenatore: Conte.

COMO (4-4-1-1): 1 Audero; 77 Van Der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 18 Moreno (dal 45′ st 9 Gabrielloni); 7 Strefezza, 23 Perrone, 20 Roberto, 16 Fadera (dal 23′ st 90 Verdi); 79 Nico Paz; 10 Cutrone (dal 45′ st 11 Belotti). A disposizione: 25 Reina, 3 Sala, 5 Goldaniga, 8 Baselli, 9 Gabrielloni, 11 Belotti, 14 Jasim, 15 Fellipe Jack, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 33 Da Cunha, 36 Mazzitelli, 90 Verdi. Allenatore: Fabregas.

Reti: al 1′ pt McTominay, al 44′ pt Strefezza, all’8′ st Lukaku, al 41′ st Neres

Ammonizioni: Buongiorno, Conte

VIDEO NAPOLI COMO: GOL E HIGHLIGHTS