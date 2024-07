Video nuova gaffe di Biden, presenta così Zelensky: “il presidente Putin”/ Gelo al vertice Nato e tra i Dem

Nella giornata di oggi tutti i leader nazionali della Nato si sono riuniti Washington per discutere del futuro supporto all’Ucraina e al suo sforzo bellico contro la Russia, ma – secondo un copione che si fa sempre più frequente – il presidente americano Joe Biden si è reso protagonista dell’ennesima gaffe: questa volta la ‘vittima’ è stata il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, presentato alla platea di giornalisti come “il presidente Putin”. Inutile dire che anche in questo caso (secondo il già citato copione assodato) il video della gaffe di Biden è diventato immediatamente virale online, con il particolare della reazione – una via di mezzo tra lo sconfortato e il divertito – di Zelensky che ne ha subito approfittato per punzecchiare Putin.

“Ora – ha detto il presidente americano dal suo scranno, con le mani aperte verso la platea come se stesse recitando una messa – vorrei presentarvi il presidente dell’Ucraina che ha tanto coraggio, quanta determinazione: signore e signori il presidente Putin“, senza nessuna esitazione se non un (tardivo) ripensamento. Ma fortunatamente – e nel video della gaffe di Biden che vi lasciano in calce a questo articolo si nota perfettamente – poco dopo è tornato sui suoi passi, correggendosi sul nome di Zelensky e precisando che “è colui che batterà Putin“, con un vago tentativo di giustificarsi con la scusa che “sono troppo concentrato sulla vittoria contro [il presidente russo]”.

Zelensky ironizza alla gaffe di Joe Biden: “Io sono migliore di Putin”

Comunque sia, nonostante la correzione immediata – ve l’abbiamo già anticipato – il video della gaffe di Biden è diventato immediatamente virale e alcuni smanettoni sono riusciti anche a zoomare sulla faccia di Zelensky che – dopo aver annuito con un sorrisetto di circostanza – esita un attimo per poi sorridere alla correzione del Dem. “Io sono migliore“, lo incalza subito con ironia l’ucraino, ricevendo come risposta dall’imbarazzato Joe Biden vittima dell’ennesima gaffe un circostanziale “sei assolutamente migliore di lui”; mentre tra la platea (probabilmente anch’essa in totale imbarazzo) si sollevano alcune risate decisamente divertite.

Ma oltre alla gaffe – che certamente ci fa sorridere -, possiamo anche ipotizzare che questo evento decisamente singolare aumenterà le voci contro Joe Biden che vorrebbero vederlo ritirarsi dalla corsa presidenziale di novembre, lasciando il posto a qualche candidato Dem che sappia (verrebbe da dire: quantomeno) distinguere e ricordare la differenza tra Zelensky e Putin; ma per ora sembra che i Repubblicani fedeli a Trump si siano astenendo dal commentare la gaffe dell’ormai 81enne presidente in carica.

Il video dalla nuova gaffe di Joe Biden e della reazione di Zelensky, ‘confuso’ per il presidente Putin

🚨🇺🇸🇺🇦 Holy shit! Biden just introduced Zelensky as “PRESIDENT PUTIN.” “And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen – President Putin.”

pic.twitter.com/0E2NPDbVAq — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 11, 2024













