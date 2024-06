Diretta Polonia Olanda/ Streaming video tv: gli orange alla prova dei fatti (Europei 2024, 16 giugno)

DIRETTA POLONIA OLANDA: SFIDA INTRIGANTE!

È certamente intrigante la diretta di Polonia Olanda, che si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 giugno presso il Volksparkstadion di Amburgo: prima giornata nel gruppo D agli Europei 2024, aspettando che domani arrivi l’esordio della Francia che gli orange hanno già pescato nelle qualificazioni. L’Olanda potrebbe essere una delle candidate ad arrivare in fondo, ma ha perso alcuni pezzi prima di arrivare in Germania e dunque dovrà in qualche modo riadattarsi, in più il gruppo è anche abbastanza giovane in certi ruoli e deve superare una quasi cronica incapacità di vincere i trofei, con la sola eccezione degli Europei lontani ormai 36 anni.

La Polonia era forse una corazzata qualche tempo fa, ma ha sempre deluso le aspettative anche quando era accreditata di grandi risultati; oggi è una nazionale da ricostruire ma che potrebbe vivere qualche anno di difficoltà, intanto agli Europei è arrivata attraverso gli spareggi ma già arrivare agli ottavi potrebbe essere esercizio non troppo semplice. Tanto dipenderà anche dall’imminente diretta di Polonia Olanda, aspettando la quale possiamo provare a indicare le scelte che i due CT opereranno sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Amburgo.

COME VEDERE LA DIRETTA DI POLONIA OLANDA IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta tv di Polonia Olanda sarà fruibile sui canali della televisione satellitare, che ha acquisito i diritti per trasmettere le partite degli Europei 2024: il match in oggetto sarà garantito su Sky Sport e Sky Sport Calcio, numeri 201 e 202 del decoder, così come su Sky Sport 251 e Sky Sport 4K avendo a disposizione questo servizio; in assenza di un televisore il match potrà essere seguito anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go che è disponibile per tutti gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

Nella diretta Polonia Olanda Michal Probierz si dovrebbe presentare con un 3-5-2, che all’occorrenza può cambiare. In porta Szczesny non ha rivali, davanti a lui si punta su Kiwior per comandare una difesa completata da Bednarek e Dawidowicz mentre si allargano sulle due corsie Frankowski, in questo momento favorito su Bereszynski, e il giovane Zalewski, che dovrebbe vincere il ballottaggio con il veterano Grosicki. In mezzo potrebbe avere una maglia Urbanski, ma il favorito in regia resta Moder; con lui Piotrowski e Zielinski, mentre davanti va scelto il partner di Lewandowski tra Swiderski, forse oggi in vantaggio, Buksa e Piatek.

L’Olanda ha perso anche Koopmeiners dopo De Jong e De Roon: centrocampo da rifare per Ronald Koeman che nel suo 4-2-1-3 potrebbe tornare ad arretrare Reijnders oppure confermarlo sulla trequarti con Veerman e Schouten sulla mediana, difesa con Van Dijk e De Vrij davanti a Verbruggen e due terzini che saranno Frimpong e Aké, poi abbondanza davanti perché Xavi Simons, Depay e Gakpo hanno in Bergwijn, Weghorst e Malen alternative che possono agilmente andare a comporre un tridente offensivo titolare, dunque sarà interessante vedere cosa sceglierà il CT orange.

PRONOSTICO E QUOTE POLONIA OLANDA

Abbiamo gli orange largamente favoriti nella diretta di Polonia Olanda, secondo quello che indicano le quote fornite dall’agenzia Snai: il segno 2 per la vittoria arancione vi garantirebbe infatti una vincita da 1,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, il segno 1 per l’affermazione della Polonia porta invece in dote una somma corrispondente a 6,00 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha un valore equivalente a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

