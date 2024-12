DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS: PER RIPARTIRE DOPO DUE SCONFITTE

Santo Stefano in compagnia del grande basket, la diretta Milano Olympiakos infatti ci terrà compagnia con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, dall’Unipol Forum di Assago. Si tratta della diciottesima giornata di Eurolega, con la quale dunque comincia il girone di ritorno della stagione regolare del massimo torneo europeo di basket, nel quale la EA7 Emporio Armani Milano sta regalando notevoli alti e bassi ai suoi tifosi. Il bilancio è comunque in attivo grazie a nove vittorie e otto sconfitte, però naturalmente dalla diretta Milano Olympiakos si spera di ottenere un ritorno al successo dopo due sconfitte consecutive.

L’Olympiakos Pireo non è di certo l’avversario più agevole per riuscirci, in virtù di un bottino di undici vittorie a fronte di sei sconfitte che colloca i greci al terzo posto in classifica, ma quando l’Olimpia Milano sta bene ha già dimostrato di non temere nessuno e allora stasera si deve sfruttare il fattore campo per tornare a fare nuovamente un significativo passo in avanti verso la qualificazione per i playoff, obiettivo che è inseguito da moltissime formazioni in una Eurolega per ora caratterizzata da grande equilibrio. Potrebbe allora essere già molto significativo il verdetto della diretta Milano Olympiakos…

MILANO OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Passare la sera di Santo Stefano al Forum potrebbe essere un’idea davvero appetitosa, anche perché in programma ci sarà un match di lusso. Se non potrete seguirlo dal vivo, resta naturalmente l’opzione della diretta Milano Olympiakos in tv, che sarà garantita tramite abbonamento sui canali di Sky Sport, storica casa della Eurolega. Ci saranno quindi anche i correlati servizi per la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go oppure a Now Tv, ma in questo caso è da ricordare che pure la piattaforma DAZN trasmette l’Eurolega.

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS: IL BILANCIO DOPO IL GIRONE D’ANDATA

Inizia dunque il girone di ritorno con la diretta Milano Olympiakos, i primi mesi hanno già riservato emozioni forti ai tifosi dell’Olimpia. Una prima parte disastrosa con cinque sconfitte nelle prime sei, compreso il ko al Pireo; poi una crescita impressionante con otto vittorie nelle successive nove partite, tra cui alcuni colpi memorabili, come quelli sui campi di Fenerbahce e Barcellona; infine una nuova frenata con due sconfitte consecutive. Brucia soprattutto il ko casalingo contro il Bayern di venerdì scorso, partita teoricamente alla portata di Milano, però iniziata malissimo e poi caratterizzata da una affannosa rimonta che però è stata frustrata proprio sul più bello dai tedeschi.

Naturalmente in una competizione lunga e difficile come l’Eurolega sono perfettamente normali gli alti e bassi, ma bisognerebbe evitare il terzo ko di fila, che potrebbero far tornare i fantasmi dell’inizio di stagione. Serve allora una reazione immediata nella prestigiosa partita contro l’Olympiakos, formazione fenomenale in casa propria ma che ha già perso cinque volte lontano dal Pireo. Questo è sicuramente il tallone d’Achille degli ellenici, che la EA7 dovrà provare a sfruttare: ci riuscirà? Parola alla diretta Milano Olympiakos per scoprirlo…