Seconda vittoria consecutiva per la Spal che batte abbastanza meritatamente il Carpi nel posticipo del match valido per il campionato di serie C Girone B. Il club estense che ricordiamo ha 3 punti di penalizzazione in classifica ha offerto un’ottima gara, soprattutto con un primo tempo davvero di altissimo livello e una squadra che ha sfiorato a più riprese la rete. Spal subito pericolosa ad inizio gara con El Kaddouri, l’ex Napoli colpisce un palo ed è un’arma pericolosissima negli inserimenti, il club ci prova con Antonucci e Rao, un mix di esperienza e gioventù che si trova a meraviglia e che sembra creare non poche difficoltà al Carpi, in bambola nella prima mezz’ora di gara.

Poco dopo la mezz’ora, al minuto 38 del primo tempo, la Spal passa molto meritatamente in vantaggio, grazie alla rete di Antonucci che di testa riesce ad insaccare e infilare cosi gli avversari. I padroni di casa non si fermano dopo il gol ed anzi proseguono ad attaccare ed è il giovane Rao, uno dei talenti più promettenti nel campionato (solo 18 anni per lui) a insaccare in rete con una conclusione dalla distanza che sicuramente fa sognare i tifosi. Il primo tempo si conclude per 2 a 0 con un risultato che sta persino stretto alla Spal, un dominio territoriale incredibile e avversari in netta difficoltà, dall’inizio alla fine del primo parziale di gioco.

Spal-Carpi, tante emozioni fino a fine match

Il secondo tempo cambia assolutamente registro con il Carpi che parte forte e prova a più riprese a creare problemi alla Spal, forse troppo sugli allori dopo i primi 45 minuti. Dopo i primi dieci minuti di controllo il Carpi ci prova con più insistenza e trova la rete dell’1 a 2 con Cortesi, il più pericoloso dei suoi fino a quel momento. Il tecnico Dossena ribalta la Spal con un triplo cambio, fuori Rao, Antenucci ed El Kaddouri, tra i migliori fino a quel momento ma la scelta non funziona e anzi crea ulteriori problemi ai padroni di casa.

Il Carpi conquista il pallino del gioco e attacca a più riprese, prima senza creare e poi impegnando più volte il portiere della Spal. E’ sempre Cortesi il più pericoloso ma è anche colui che sbaglia la rete che avrebbe potuto decidere il match: 88 minuto e grande chance per gli ospiti con Cortesi che da due passi manda all’aria una chance clamorosa. Sarà quella l’ultima del match, il pubblico di Ferrara – circa 6 mila sugli spalti – può tirare un sospiro di sollievo ed esultare per una vittoria già molto importante in chiave della classifica.

Il Carpi resta a 6 punti in classifica mentre la Spal esce dalla zona caldissima e si porta a 4 punti, ma va ribadito che il club estense ha 3 punti di penalizzazione altrimenti avrebbe già ben altra classifica. Siamo solo agli inizi della stagione, va ribadito e i tifosi sperano in una risalita nelle zone alte della classifica.

Ecco qui sotto il video e highlights di Spal Carpi