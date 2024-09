DIRETTA SPAL CARPI: SFIDA CHE AMMICCA AL PASSATO!

Siamo pronti alla diretta Spal Carpi, partita intrigante che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 23 settembre, tra i posticipi per la 5^ giornata di Serie C 2024-2025. Per il girone B abbiamo un match che ammicca a un passato in cui le due squadre erano in Serie B ma anche in Serie A (qui non contemporaneamente), e che oggi vale la possibilità di risalire la corrente. La Spal ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria sul campo del Sestri Levante, era partita con un punto in tre partite confermando le difficoltà dello scorso anno ma ora forse inizia a vedere un po’ di sole dopo la tempesta, anche se la strada sarà lunga.

Diretta/ Sestri Levante Spal (risultato finale 1-3): colpo esterno (Serie C, 14 settembre 2024)

Il Carpi è ancora imbattuto, e da neopromosso è partito decisamente bene; qualche pareggio di troppo ma contro squadre di livello, come l’Entella in trasferta, e poi il colpo contro il Perugia per una squadra che almeno per ora sta facendo vedere di potersi giocare la qualificazione ai playoff. Tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta Spal Carpi, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a valutarne i temi principali cominciando come sempre dall’analisi delle scelte dei due allenatori, e dunque spazio alle probabili formazioni qui al Paolo Mazza.

DIRETTA/ Spal Lucchese (risultato finale 2-3): brivido allo scadere! (8 settembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA SPAL CARPI IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Spal Carpi, ci sarà la possibilità di assistere alla partita di Serie C in televisione ma solo per gli abbonati al satellite, i canali saranno infatti Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e Sky Sport 253, naturalmente con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che per la diretta Spal Carpi l’altra opzione per la mobilità rimane quella della piattaforma Now Tv, anche in questo caso disponibile in abbonamento.

DIRETTA/ Perugia Spal (risultato finale 3-0): padroni di casa incontenibili! (Serie C, 30 agosto 2024)

DIRETTA SPAL CARPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Spal Carpi Andrea Dossena va verso la conferma di chi ha vinto sul campo del Sestri Levante: avremo una difesa con Arena e Sottini davanti a Melgrati, due terzini in Calapai e Mignanelli e poi un centrocampo nel quale l’esperienza e la spinta di El Kaddouri e Radrezza saranno a servizio di Zammarini, con Marcel Buchel ottima alternativa dalla panchina. Nel tridente avanzato cerca spazio Bidaoui, ma Rao ha segnato sabato scorso e dunque parte comunque favorito; a destra dovrebbe giocare D’Orazio, come centravanti avremo l’eterno e inossidabile Antenucci.

La diretta Spal Carpi viene affrontata da Cristian Serpini con il rombo di centrocampo: Mandelli vertice basso, Cortesi alle spalle due attaccanti che dovrebbero essere Saporetti e Gerbi (occhio però a Stanzani e Abdoulaye Sall), a centrocampo invece sono Amayah e soprattutto Figoli a rendere interessanti i ballottaggi con le due mezzali Forapani e Contiliano. La difesa del Carpi è confermata: Sorzi in porta, Rossini e Zagnoni centrali, Tcheuna e Verza che, rispettivamente a destra e a sinistra, correranno sulle fasce laterali.

SPAL CARPI: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha stilato le quote per la diretta Spal Carpi indicando nella squadra di casa quella favorita: il segno 1 per la vittoria della Spal vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,87 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo del Carpi porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la posta in palio mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker prevede un valore che corrisponde a 3,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata.