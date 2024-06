Vincitore Europei 2024/ Pronostico: dalla Germania alla Spagna, chi sono le favorite? (Oggi 14 giugno)

VINCITORE EUROPEI 2024: INIZIA LA CACCIA AL TRONO DELL’ITALIA

Questa sera inizia la grande avventura che fra un mese esatto ci indicherà chi sarà il vincitore degli Europei 2024. Si va infatti da venerdì 14 giugno con la partita inaugurale Germania Scozia fino a domenica 14 luglio, quando è in programma la finale all’Olympiastadion di Berlino, luogo del trionfo dell’Italia ai Mondiali 2006. Gli Azzurri per di più sono anche i detentori del titolo, quindi c’è grande attesa per gli uomini di Luciano Spalletti, anche se l’Italia è in una situazione strana, sia campione d’Europa in carica sia esclusa dagli ultimi due Mondiali, per cui in realtà non siamo in prima fila nelle quote per il pronostico sul vincitore degli Europei 2024.

Già ieri avevamo evidenziato che le due Nazionali in assoluto più attese sono Inghilterra e Francia, in particolare i britannici si ritrovano in una situazione di notevole pressione perché non è la prima volta che l’Inghilterra si trova con i favori del pronostico ma l’elenco dei fallimenti è lungo dopo l’unica gioia della loro storia calcistica ai Mondiali casalinghi dell’ormai lontanissimo 1966. La Francia invece negli ultimi due Mondiali vanta una vittoria e un secondo posto ai rigori e potrebbe quindi mettere sul piatto anche un maggiore feeling con i tornei internazionali, ma oggi vogliamo esaminare altre due pretendenti al trono come vincitore degli Europei 2024, cioè Germania e Spagna.

FOCUS SU GERMANIA E SPAGNA, LE DUE VERE PRETENDENTI AL TITOLO DI “VINCITORE EUROPEI 2024”

Cominciamo dalla Germania padrona di casa, che naturalmente proverà a sfruttare anche il vantaggio del fattore campo per diventare il vincitore degli Europei 2024. Da questo punto di vista, possiamo osservare che i tedeschi vinsero in casa il Mondiale 1974, ma non riuscirono a fare lo stesso agli Europei 1988 e naturalmente nemmeno ai Mondiali 2006. Tornando al presente, la Germania è sicuramente un’ottima squadra ma non la versione migliore della propria storia gloriosa, ecco perché in genere è considerata la terza favorita dietro a Inghilterra e Francia, con quote per il successo finale che vanno dal 6,00 di Sisal e NetBet al 7,00 di bet365 e William Hill.

Oscilla invece tra la quarta e la quinta posizione in questa ideale griglia di partenza in stile motoristico la Spagna, squadra sempre ricchissima di talenti e con notevole qualità tecnica, ma a sua volta non all’apice e soprattutto con un cammino che si annuncia complicato fin dal girone (che è anche il nostro), per cui fin dalla prima fase potrebbe alzarsi il livello di difficoltà. In questo caso, la quotazione come vincitore degli Europei 2024 ci dice che la Spagna in trionfo fra un mese potrebbe valere fra 8,00 e 9,00 volte la posta in palio, con bet365 e William Hill più ottimiste e Sisal e NetBet invece meno fiduciose.











