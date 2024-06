Vincitore Europei 2024/ Pronostico: le quote dicono Inghilterra, la Francia è la più forte… e l’Italia?

VINCITORE EUROPEI 2024: IL PRONOSTICO SUL TITOLO

Chi sarà il vincitore degli Europei 2024? È difficile stabilirlo, naturalmente, a bocce ferme: ci sono 24 nazionali al via, alcune di essere devono ancora rivelare la loro reale forza, senza contare il fatto che gli accoppiamenti nei gironi e il tabellone della fase ad eliminazione diretta che ne risulterà potrebbero cambiare in maniera sensibilmente il cammino di alcune. Ad ogni modo, è evidente che qualche incursione nel pronostico degli Europei 2024 si possa fare: altrimenti, per l’appunto, non si chiamerebbe in questo modo. Dunque, cosa possiamo dire riguardo il vincitore?

Innanzitutto, ci affidiamo ai bookmaker ufficiali: NetBet, Bet365 e William Hill, tre delle principali agenzie, sono concordi nel concedere all’Inghilterra i favori del pronostico, cambiano le quote ma non il concetto. Tre Leoni davanti a tutti; poi Francia, Germania, Portogallo e Spagna, l’Italia campione in carica arriva in sesta posizione ma è decisamente staccata, tra i cinque e i sei punti di margine dalla Roja. Peserà su questo il fatto di non essersi qualificati ai Mondiali; siamo però in una situazione del tutto simile a quella di tre anni fa, e naturalmente ricordiamo tutti come è finita a Wembley. E allora, perché non potrebbe essere il nostro Paese il vincitore degli Europei 2024?

UNO SGUARDO AL TABELLONE

Adesso, per parlare ancora del possibile vincitore degli Europei 2024, diamo uno sguardo al tabellone e proviamo a fare un pronostico. Qui ovviamente le ipotesi si fanno più complicate: gli azzurri per esempio sono nello stesso girone di Spagna e Croazia, mentre la Francia ha comunque l’Olanda. Ipotizziamo in ogni caso che le big di cui abbiamo parlato prima, esplorando le quote, vincano il loro raggruppamento: la Spagna avrebbe un quarto di finale contro la Germania padrona di casa, la Francia dovrebbe giocare contro il Belgio mentre per l’Inghilterra, che come abbiamo visto è la favorita “ufficiale” del pronostico, potrebbe trovarsi a sfidare una tra la Roja, l’Italia e la Croazia.

Anzi: vincendo il girone, quasi sicuramente sarebbe una di quelle ma attenzione, non è escluso già un ottavo tosto contro, magari, l’Ucraina. Certo, direte: per risultare il vincitore degli Europei 2024 bisogna battere le più forti. Vero, ma poi c’è incrocio e incrocio; se vogliamo tracciare il pronostico dobbiamo anche partire da questo, perché come già detto siamo a bocce ferme. Le semifinali? Sempre con il concetto di prima, la Spagna pescherebbe il Portogallo o magari l’Olanda; stessa cosa ovviamente per la Germania, nella parte bassa del tabellone invece potremmo avere Belgio Inghilterra o anche Spagna Inghilterra, o la presenza di Croazia e Italia.

GLI INSEGNAMENTI DEL PASSATO E IL NOSTRO PRONOSTICO

Insomma: girata in ogni modo, la questione sul vincitore degli Europei 2024 è complessa. Il passato anche recente ci parla di cadute rovinose (l’Inghilterra contro l’Islanda) o comunque sorprese (la Svizzera che elimina la Francia), nazionali forti ma che non avrebbero dovuto vincere e lo hanno fatto (l’Italia), autentici miracoli sportivi poco spiegabili razionalmente (ovviamente, Danimarca e Grecia). E poi, quando si incrociano due grandi nazionali (Spagna Croazia tre anni fa, la ricordate?), chiaramente una delle due è destinata a proseguire, l’altra invece torna a casa. Anche per questo, stabilire oggi il vincitore degli Europei 2024 è difficile ma bisogna farlo, e allora non ci sottraiamo al pronostico.

Cosa diciamo? Che siamo concordi con i bookmaker: l’Inghilterra ha tutto per vincere e forse è davvero davanti alle altre, al netto però della Francia che, scegliesse di essere concentrata sino in fondo, ha in assoluto la squadra più forte e anche quella più pronta a eventuali problemi (infortuni, squalifiche, eccetera). La Germania è in una fase di transizione ma il talento non le manca: noi la indichiamo non tanto come sorpresa (i tedeschi non possono esserlo) quanto come una vincitrice non troppo attesa che finalmente potrebbe ritrovarsi. Romanticamente, ci piacerebbe vedere l’Olanda per una volta sollevare un trofeo; naturalmente, qualora non vincesse l’Italia che, scaramanticamente, non citiamo nel pronostico sul vincitore degli Europei 2024.











