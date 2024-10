Ci sono tanti motivi per i quali ci si può pentire di farsi un tatuaggio, ma Vinicius Tobias ne ha suo malgrado offerto uno inedito e che sta facendo il giro del mondo. Dieci giorni fa l’ex fidanzata del terzino brasiliano, Ingrid Lima, ha partorito una bella bambina di nome Maite, così l’ex giocatore del Real Madrid, che è tornato allo Shakhtar Donetsk, ha deciso di celebrare questa nascita con un tatuaggio sul braccio: “Te amo Maite“. Il problema è che non sapeva che quella bambina non era sua figlia, anzi ha dato per scontato che lo fosse.

La doccia fredda è arrivata quando la donna ha rivelato sui social che Vinicius Tobias non è il padre biologico della neonata, un annuncio che, stando a quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe stata fatto dopo la nascita al diretto interessato. “Devo rilasciare una dichiarazione su qualcosa che sta diventando fastidioso e sfortunatamente devo farlo pubblicamente per darvi una spiegazione“, ha esordito Ingrid Lima sui social, spiegando cos’è successo, a partire dalla loro rottura, arrivando poi al test rivelatore.

VINICIUS TOBIAS, PARLA L’EX FIDANZATA INGRID LIMA

“Io e Vinicius non siamo stati insieme per un po’ di tempo. In quel periodo, io avevo una relazione con una persona e anche lui. Entrambi siamo andati avanti con le nostre vite“. A tal proposito, pare che la donna abbia avuto una scappatella con un fattorino. “Nel frattempo è arrivata Maite. Abbiamo deciso di fare il test del DNA, Maite non è figlia di Vinicius“, ha spiegato l’ex fidanzata di Vinicius Tobias, il quale non ha ancora commentato la vicenda sui social, preferendo restare in silenzio.

Anche se è emerso che entrambi hanno avuto altre relazioni, non sono mancate critiche nei confronti del calciatore, con l’ex fidanzata che è intervenuta per chiedere di non attaccarlo e per precisare che hanno risolto le cose in maniera amichevole. “Chiedo sinceramente di smettere di attaccarlo, è stato su mia richiesta che non partecipasse al parto e che non postasse nulla su Maite fino all’uscita dell’esame. Vinicius e io ci siamo già seduti e abbiamo parlato amichevolmente. Gli auguro le cose migliori del mondo“, ha aggiunto la neomamma.

