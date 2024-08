Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia dopo giorni di caldo asfissiante. Come previsto già nei giorni scorsi, sono arrivati anche i primi rovesci di questa rovente estate 2024. In particolare sulla città di Torino e sulla collina circostante, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, si è abbattuta una forte grandinata. I chicchi sono caduti su tutta la città provocando problematiche e danni in varie zone del capoluogo sabaudo, essendo di dimensioni piuttosto importanti.

Come spiega Torino Today, all’altezza del ponte Balbis sono stati soccorsi quattro canoisti che si trovavano nel fiume Po ed erano in difficoltà per via del maltempo che si era appena abbattuto sulla città. Ancora in via Torricelli è caduto un albero, colpendo un’auto, mentre due persone sono rimaste bloccate. In altre strade del capoluogo sono caduti altri arbusti ancora, provocando danni ad alcuni cavi, mentre in corso Regina Margherita si è capovolta una gru, appoggiandosi su un’abitazione.

Grandinata su Torino, stop al caldo asfissiante in città

Dopo la violenta grandinata che si è abbattuta su Torino nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire: circa trenta pompieri sono scesi in strada per soccorrere i residenti ma anche per liberare le strade dopo la caduta di alberi e non soltanto. Per via della grandinata che ha messo in ginocchio Torino nel pomeriggio, le temperature in città sono scese sotto i 30 gradi, dopo intere settimane di caldo asfissiante.

Le previsioni meteo dei giorni scorsi erano state chiare: l’anticiclone africano che da settimane imperversa sull’Italia, avrebbe subito un indebolimento a causa del transito di un impulso perturbato, cominciando proprio dal Nord, con una fase temporalesca, per poi spostarsi anche al Centro. Il tutto, portando ovviamente con sé anche un abbassamento delle temperature per via di piogge e grandinate come quella di Torino.

