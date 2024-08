Vittoria Deganello, disavventura con la figlia piccola per l’ex di Uomini e Donne: il racconto choc

Una brutta disavventura quella vissuta da Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, durante un viaggio aereo. In un lungo sfogo pubblicato attraverso dei video su Instagram, l’ex corteggiatrice – oggi mamma di una bimba, Ginevra – ha raccontato nel dettaglio il disagio vissuto prima e dopo essersi imbarcata in aereo, e per di più con una bimba piccola.

“Il volo era previsto per le 14. Arrivo al banco. Check in per imbarcare la valigia, alta quantità industriale di persone e zero accortezza per una mamma da sola con una bambina di appena un anno. – ha esordito Vittoria, aggiungendo – Cioè proprio menefreghismo totale nonostante abbia con gentilezza chiesto se ci fosse una possibilità anche pagando di passare prima.”

Vittoria Deganello: “Stavo avendo una crisi di panico!”

Dopo aver fatto i controlli, tutto sembrava pronto per l’imbarco, ma poi qualcosa è andato storto ancora. “Arriviamo lì davanti al gate in orario, ci controllano i passaporti, usciamo e aspettiamo lì. In una zona fuori il pullman che poi porta all’aereo. Poi passano 10/15/20/25/30 minuti 1330 di pomeriggio 800 gradi, mia figlia che aveva sonno, caldo, non si sa che cosa. Quindi intrattabile giustamente e c’erano persone comunque anche anziane che non si sentivano bene.” ha raccontato Vittoria Deganello.

Le cose non sono andate meglio una volta saliti sull’aereo: “Siamo saliti nell’areo 800 gradi siamo stati più di un’ora chiusi. Dentro l’aereo fermo zero aria condizionata. Tutti appiccicati. Io stavo avendo una crisi di panico credo. Nulla al ritorno stessa identica cosa. Un’ora chiusi a terra nell’aereo.” ha concluso Vittoria Deganello, ancora scossa dall’accaduto.