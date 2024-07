Vittoria e Alex in crisi a Temptation Island 2024/ Lei disperata: “Si sta facendo una storia di là”

Il viaggio nei sentimenti di Vittoria e Alex a Temptation Island 2024 si è fatto più preoccupante durante l’ultima puntata del reality di successo condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia è fidanzata da un anno e nove mesi, ma Vittoria è esclusa da buona parte della vita del fidanzato Alex; basti pensare che non è stata nemmeno invitata al suo compleanno con Alex che si è giustificato dicendo che la festa era per soli uomini. Sui social impazza il toto fake sulla coppia: c’è chi è pronto a scommettere che Alex non è mai stato fedele a Vittoria, ma che i due si sono accordati dopo aver ricevuto la chiamata di partecipazione da parte della redazione del programma.

I dubbi sono stati sollevati in più di un’occasione nei confronti della coppia, ma gli addetti ai lavori, contattati da Fanpage, avrebbero smentito, dichiarando che non ci sono ‘coppie fake’ a Temptation Island. Intanto la situazione per la coppia di Vittoria e Aex inizia a scaldarsi proprio nella terza puntata, visto l’avvicinamento di lui alla single Nicole, che porterà Vittoria a sfogarsi durante il falò delle fidanzate e ad ammettere: “Si sta facendo proprio una storia di là!”

Vittoria e Alex a Temptation Island 2024: dove eravamo rimasti?

Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024, Alex nel confessionale ha parlato della storia con Vittoria rivelando di essere ancorato ai ricordi del passato. Tra i due, stando a quanto detto dal fidanzato, ci sarebbero dei problemi di tipo caratteriale a tal punto che Alex non è più convinto di esserne innamorato. “Adesso scadendomi la sua immagina mi chiedo ‘sono ancorato ad un ricordo di lei?’ Perchè questa di adesso non mi piace” – si domanda Alex, mentre Vittoria nel pinnettu ascolta impietrite le parole e i dubbi del fidanzato.

Intanto in spiaggia Alex, preso dai dubbi verso la fidanzata Vittoria, si è avvicinato alla single Nicole. Che la bella tentatrice possa aiutarli a schiarirsi i pensieri?











