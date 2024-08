Vittoria e Mario, ecco chi sono i figli nati dall’amore tra Rita Rusic e il produttore Vittorio Cecchi Gori

Dalla storia d’amore tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono nati Mario e Vittoria. Gli amati figli dell’ex coppia hanno vissuto alla larga dei riflettori tutti questi anni, non armando particolarmente le telecamere e il mondo del gossip. Della primogenita, classe 1986, sappiamo che è molto somigliante a Rita Rusic; in alcune foto sembrano addirittura sorelle. Si vocifera che la figlia abbia ereditato dalla mamma il suo carattere forte e spigoloso; attualmente vive negli Stati Uniti e sul suo account Instagram condivide più che volentieri la sua quotidianità americana coi follower.

Vittorio Cecchi Gori, chi è l’ex marito di Rita Rusic e malattia/ “Prima ero innamorato di Ornella Muti…”

Il rapporto col padre ha vissuto più bassi che alti, come raccontato dallo stesso produttore in uno dei momenti più critici vissuti a livello di salute nel corso della sua vita. “La tragedia della mia vita è non vedere mia figlia Vittoria da sette anni. Lei è a Miami, è rimasta lì”, aveva detto il produttore parlando dei figli. “Il secondogenito Mario invece è molto carino con me ed è una luce della mia vita”, aveva spiegato ancora Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic: "Ho subito violenza nella mia gioventù"/ La rivelazione choc: "Ricordo cose brutte..."

Vittorio Cecchi Gori, il rapporto altalenante coi figli: riuscì a ricucire col secondogenito Mario dopo che…

Per quanto riguarda Mario, dunque, sappiamo che aveva un rapporto più disteso con papà Vittorio, anche se ha impiegato del tempo – dopo il divorzio dei suoi genitori – per riavvicinarsi al padre. “Quando ho riaperto gli occhi e ho rivisto Mario, è nata la luce. Mentre ero in rianimazione non ha mai lasciato la stanza. Mi ha fatto guarire lui”, le parole di Cecchi Gori dopo il malore del 2017.

Rispetto ai suoi genitori, Mario ha intrapreso una strada molto diversa. Oggi è considerato un esperto nel campo finanziario e lavora nel settore delle acquisizioni sportive.

Ornella Muti: "Storia con Vittorio Cecchi Gori? Chieda scusa o lo querelo"/ "Quasi una violenza psicologica"