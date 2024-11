Valeria Marini pentita di aver sposato un suo ex? La confessione

Il passato sentimentale di Valeria Marini è stato caratterizzato da grandi amori, gioie e delusioni, relazioni appassionanti e a volte anche deludenti. Nonostante questo, la showgirl cerca di non guardare al passato con amarezza, benché se potesse alcune scelte oggi non le riprenderebbe. L’esempio più lampante è quello che ci porta alla storia d’amore con Giovanni Cottone, l’imprenditore che sposò nel 2013. Ecco, se fosse possibile tornare indietro, Valeria Marini eviterebbe.

“Quel matrimonio è stato un clamoroso errore. Dopo quel giorno la mia vita è diventata un inferno. La prima notte di nozze non l’abbiamo passata insieme. Era come se qualcuno avesse provato a togliermi la felicità”, ha raccontato la showgirl in occasione di un’ospitata televisiva nel programma Storie di donne al bivio. Di diverso avviso, invece, è Valeria sulla relazione con il celebre produttore Vittorio Cecchi Gori. Per lui la soubrette spende parole al miele, anche se il loro rapporto non è stato semplice.

Da Cottone a Cecchi Gori, passando per Jovanotti, la showgirl: “Ci trovammo in un locale…”

“Lo incontrai in un momento in cui tutti mi dicevano di scappare. Lui si è trovato in una situazione di grande difficoltà ma io ho avuto la forza di stargli accanto e di aiutarlo. Se lo meritava”, la spiegazione della Marini parlando dell’ex marito. Di lui le piacque fin da subito il modo di fare, la simpatia travolgente con la quale intratteneva conversazioni. “È nato subito l’amore. Era un uomo solo aveva bisogno d’affetto e io anche”, ricorda la showgirl.

Tra gli altri nomi noti accostati alla mitica Valeriona nazionale c’è anche quello del cantante Lorenzo Jovanotti, che le avrebbe insegnato a baciare. Diceria o realtà? La Marini sembra non negare la liaison: “Ci incontrammo in un club dove lui faceva il deejay e io la ragazza immagine. Fu un rapporto puro”. Oggi Valeria Marini è serenamente single dopo una breve parentesi sentimentale con il deputato di Fratelli di Italia, Gimmi Cangiano, con il quale avrebbe chiuso da qualche mese. Il motivo non è noto, ma le loro strade a quanto pare si sono definitivamente divise.