West Coast Meeting 2024 Finale Ligure, programma oggi 26 giugno/ Diretta streaming: Cornus e docufilm Altavia

IL PROGRAMMA DI OGGI 26 GIUGNO PER IL WEST COAST MEETING 2024 A FINALE LIGURE: INCONTRI E DOCUFILM

Dalla terra al cielo, da un’esperienza di costante rapporto con le radici più concrete allo sguardo alzato verso gli orizzonti possibili: il West Coast Meeting 2024 di Finale Ligure – iniziato ieri con l’intervento di apertura e le testimonianze di Don Marco Pozza e Don Luigi Ciotti – prevede per oggi 26 giugno 2024 un programma con due incontri principali e diversi ospiti che interverranno in merito al titolo scelto per questa edizione, «Siate realisti, domandate l’impossibile».

Ed è proprio dall’esperienza dell’impossibile che scatta l’incontro delle 18.30 questo pomeriggio: al West Coast Meeting Finale Ligure 2024 presentano la loro testimonianza Roberto Martini e Giulia Zappa, titolari dell’azienda agricola “Cornus” a Rezzo (Imola). Un progetto legato al territorio con una coppia di giovani impegnati nel coltivare la terra, gli animali e ricreare i sapori unici della tradizione alimentare italiana. Nell’incontro dal titolo “Sembrava impossibile” i titolari della Cornus interverranno anche la scrittrice Alessandra Munerol e l’insegnante Martina Simonetti per dialogare sull’esperienza del concreto, del territorio, non senza legame costante corpo-mente che richiamano gli stessi Roberto e Giulia nella loro fresca esperienza in Cornus. Alle ore 21 invece al West Coast Meeting 2024 verrà trasmesso il Docufilm “Altavia – Storie di cielo, terra e mare”, con presente l’ideatore e co-produttore Massimo Ciricillo: a seguire, dialogo e dibattito sempre presso i Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure.

WEST COAST MEETING 2024, COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Anche per questa nuova edizione, il West Coast Meeting 2024 sarà possibile seguirlo con la costante diretta video streaming e online sui vari canali a disposizione: in primis, tramite la diretta Facebook sulla pagina del Centro Culturale “Cara Beltà” e sul nostro profilo Fb “IlSussidiario.net”, poi anche con diretta online sul portale “Cara Beltà” e sul medesimo canale YouTube (qui a fondo pagina, ndr).

Il West Coast Meeting Finale Ligure, iniziato il 25 giugno scorso, terminerà il prossimo 30 giugno 2024 con il grande concerto finale dell’Accademia Rock di Finale Ligure: ricordiamo che oltre a poter seguire ogni giorno incontri, concerti e dibattiti in diretta video streaming, presso i Chiostri di Santa Caterina a Finale è possibile visitare la mostra “Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, presente al Meeting di Rimini nell’edizione 2022.

