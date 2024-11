Una nuova puntata del Grande Fratello 2024 è pronta ad incollare allo schermo milioni di spettatori e appassionati e, con buone probabilità, al centro della scena avremo ancora Yulia Bruschi che ormai da settimane è tra i perni di questa edizione. La concorrente si è messa in evidenza con diverse dinamiche e circostanze, ma anche con racconti decisamente toccanti e relativi al suo passato. Incisivo nel percorso di vita di Yulia Bruschi è stato il rapporto con il papà, soprattutto dopo la separazione dei suoi genitori.

Proprio al Grande Fratello 2024, in diverse occasioni, Yulia Bruschi si è raccontata senza filtri nel merito del suo rapporto con il papà; difficile per lei trattenere le lacrime, soprattutto riportando alla memoria le mancanze nel rapporto soprattutto nei momenti più difficoltosi del suo percorso di crescita. “Non ha fatto il padre, non si è interessato a me; per anni non l’ho sentito al telefono, sapeva solo che mi ero trasferita a Lucca, nemmeno un messaggio di auguri…”.

Yulia Bruschi e il rapporto quasi inesistente con il papà: “Ho bisogno di quell’amore che non mi ha dato…”

Il rapporto turbolento tra Yulia Bruschi e il papà nasce, come anticipato, dopo la separazione dei genitori. Tante sofferenze anche per la mamma della concorrente del Grande Fratello 2024 che di riflesso hanno scalfito anche il cuore della modella. “Non dico che doveva stare in buoni rapporti con mamma, però io che c’entravo?… Non lo odio per quello che ha fatto ma ancora non riesco a comprenderlo, non è stato capace di essere presente nella mia vita… Sono anche tanto simile a lui sotto alcuni aspetti… Ho bisogno di quell’amore che lui non mi ha dato”:

Un rapporto dunque difficile tra Yulia Bruschi e il suo papà, sotto diversi aspetti doloroso per la concorrente del Grande Fratello 2024 anche considerando la stima della modella nei confronti del genitore: “E’ comunque un uomo molto profondo, molto intellettuale; però ha sempre alzato questo muro nei miei confronti”. Chissà che proprio grazie all’esperienza nel reality non riescano a trovare quell’equilibrio che nel tempo non sono riusciti a costruire.