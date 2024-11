Yulia Bruschi, tra i protagonisti del Grande Fratello 2024, è una delle concorrenti che più si è raccontata, descrivendo tra le altre cose anche il suo rapporto con i genitori come un legame non semplice e purtroppo neppure privo di conflitti. Davanti alle telecamere, parlando proprio della mamma e del papà, ha raccontato dei lati inediti del loro rapporto. “Mia mamma è molto morbosa nei miei confronti perché ha paura che io soffra, che faccia gli stessi sbagli” ha rivelato la concorrente del GF. La donna è molto presente nella ita della figlia perché è stata da sempre il suo unico punto di riferimento, non avendo il papà con la ragazza un rapporto idilliaco.

Mariavittoria Minghetti piange per mamma Maria Teresa al GF: "Tanti conflitti"/ Lei spiazza "Mi hai cambiata"

Questa morbosità ha portato anche ad alcuni contrasti con sua mamma. Yulia, nei suo racconto, ha proseguito: “So che lei ha molta stima di me ma non secondo me quanto io vorrei, faccio le cose per renderla orgogliosa ma lei è molto dura con me”. Spesso, infatti, la ragazza si è sentita dire dalla mamma che poteva fare di più, arrivando a pensare di non essere all’altezza delle aspettative della donna. Nella Casa del Grande Fratello, Yulia si è dunque lasciata andare a queste difficili confessioni: la ragazza ha molto fatto parlare di sé dal punto di vista sentimentale (e non soltanto).

GRANDE FRATELLO 2024, 12A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Mariavittoria riabbraccia la madre

Yulia Bruschi, il difficile legame con il papà: “Mi diceva che…”

I genitori di Yulia Bruschi sono stati oggetto di una sua confessione nel corso di una puntata del Grande Fratello 2024. Parlando del papà, la concorrente ha rivelato che dagli undici ai venti anni, suo padre non è mai stato presente per lei, lasciando un vuoto difficile da colmare. “Io sono stata un po’ una spugna del loro rapporto” ha spiegato. Il padre, infatti, diceva alla figlia di non volerne sapere della mamma mentre al contrario, se lei parlava bene del papà con la mamma, lei ci stava male. Un rapporto conflittuale, dunque, quello dei suoi genitori, che purtroppo ha avuto non poche ripercussioni anche sul suo legame con il papà e la mamma. “Ad oggi non lo odio, anche se continuo a non comprendere” ha concluso Yulia, che dunque è cresciuta senza un vero e proprio riferimento maschile.