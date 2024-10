Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso al Grande Fratello 2024 e questa volta vede come protagonisti Yulia Bruschi e Giglio, soprannome di Luca Giglioli. A quanto sembra, i due si conoscevano già prima di entrare nella casa e questo spiegherebbe come mai si è sviluppata subito una bella sintonia appena si sono visti. Il loro rapporto ha poi subito un attacco da Jessica Morlacchi, che si è presa una cotta per il giovane parrucchiere, il quale ha fermato qualsiasi desiderio dicendole di vederla solo come un’amica. Quello che sta succedendo nelle ultime ore però sta facendo discutere parecchio.

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha voluto condividere con il pubblico un gossip su Giglio e Yulia dicendo ai diretti interessati che stanno spuntando voci secondo le quali i due si conoscevano già. Il conduttore ha così mostrato le immagini che ritraggono i due sempre più vicini al Grande Fratello 2024, una vicinanza che effettivamente ha fatto insospettire i fan del reality che si sono chiesti come fosse possibile una “chimica” così precoce, ricordando anche che Yulia ha dichiarato di essere fidanzata fuori dal programma.

Mentre Alfonso Signorini svelava il presunto gossip agli inquilini, Jessica Morlacchi si è messa subito a fare qualche battuta, soprattutto dopo quello che è successo nell’ultimo mese al Grande Fratello. Intanto, il web ha detto la sua, svelando qualcosa che nessuno si aspettava. A parlare è stato Biagio D’Anelli, che ha confessato che i due si conoscevano già e che quest’estate erano insieme in Toscana. Ma come hanno reagito Yulia e Giglio al Grande Fratello 2024? Dopo quanto comunicato dal conduttore, i due gieffini si sono agitati dicendo di non essersi mai visti prima di questo momento.

In particolare, Yulia ha detto di non essere stata in Toscana, e Giglio l’ha seguita a ruota, confessando di aver passato le vacanze da un’altra parte. Guardando però sul profilo di Instagram di Yulia, i fan hanno scoperto ben altro: la concorrente del Grande Fratello 2024 si trovava al Lucca Summer Festival proprio a luglio, quindi c’è qualcosa che non combacia con il racconto dei due inquilini! Anche Rebecca Staffelli verso la fine della puntata ha svelato a tutti che sul web stanno girando foto sospette che smentiscono quanto i due hanno dichiarato.