Yusif Eyvazov è uno tra i tenori più celebri del nostro tempo e ha recitato in tante e diverse opere liriche in giro per il mondo. Classe 1977, Yusif Eyvazov torna a un’opera di Puccini, la Turandot, e nel ruolo che di fatto gli ha regalato il successo. Nella kermesse de “La Grande Opera all’Arena di Verona”, il tenore primeggerà sul palco insieme a Ekaterina Semenchuk in un ruolo da co-protagonista nella Turandot.

Ma chi è Yusif Eyvazov, tenore co-protagonista nella Turandot di Puccini? Nel 2010 avviene forse il suo debutto più importante dopo aver già interpretato il “Principe ignoto”. Il suo talento è emerso fin dalle prime esibizioni di spicco, portandolo oggi ad essere considerato tra i migliori del settore. La carriera di Yusif Eyvazov – prossimo ad esibirsi nella Turandot di Puccini – è però solo longeva ma anche tortuosa. Di umili origini e con pochi soldi in tasca è arrivato qui in Italia per coltivare gli studi; dunque, il successo ottenuto è il un vero e proprio coronamento di un sogno.

Yusif Eyvazov, chi è il cantante lirico che vedremo nella Turandot

Per scoprire chi è Yusiv Eyvazov non solo dal punto di vista artistico si può partire dagli albori e dunque dal suo percorso di vita. È originario di Algeri ed è vissuto in un territorio che, all’epoca, faceva parte dell’Unione Sovietica. Yusif Eyvazov è figlio di un ingegnere metallurgico e di una docente universitaria. Quando si è diplomato non aveva ancora le idee chiare su cosa fare del suo futuro, tanto da seguire le orme del padre e si iscrisse alla facoltà di Ingegneria. È durante gli anni in facoltà che comincerà a capire di voler far il cantante. Si fece notare, infatti, perché durante le feste decise di non rifiutare mai l’invito di stare sul palco.

Così, una volta convinti i genitori sulla sua dote, Yusif Eyvazov decide di presentarsi in conservatorio. Qui ha iniziato a studiare canto ma, nello stesso tempo, non abbandonò gli studi universitari. La lirica arrivò in un secondo momento dato che, inizialmente, si fece conoscere come cantante di genere pop, ma pian paino iniziò ad abbandonarlo in favore della lirica. La sua biografia rivela che Yusif Eyvazov rimase “folgorato” da una diretta televisiva di Montserrat Caballé dal Bolshoi. Da qui la decisione di incentivare gli studi. Sbarcò a Milano nel 1997 con appena 4000 euro in tasca. Il debutto sul palcoscenico avvenne nel 2010.

Yusif Eyvazov, la dura gavetta prima del successo: “Non so come andrà a finire…”

In una vecchia intervista che Yusif Eyvazov ha rilasciato a L’Avvenire ha rivelato quale fosse il suo mestiere prima di diventare un cantante lirico a tutti gli effetti. “Vent’anni fa ero a Milano per studiare, arrivato da Baku in Azerbaijan con il mio carico di sogni”, racconta. “Facevo il cameriere per pagarmi le lezioni di canto con Franco Corelli. Oggi sono in scena per la musica in Italia e nel mondo. Nella vita non sono il tipo che si tira indietro di fronte alle difficoltà. Mi sono detto: ci sono passati in tanti, perché non io?”, ha aggiunto. “Non so come andrà a finire, ma sono contento di questa scelta”.