E’ di nuovo ricoverato in ospedale l’allenatore Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, fra i più amati nella storia del calcio dai tifosi di tutta Italia, si trova attualmente in ospedale a Pescara per un lieve malore. Vi diciamo subito che non c’è da spaventarsi, l’ex l’allenatore dei Delfini non è assolutamente in pericolo di vita, ma le sue condizioni fisiche, alla luce anche dell’età che avanza (ha 77 anni), necessitavano di un controllo, di conseguenza si è optato per il ricovero ospedaliero.

Diretta/ Galatasaray Roma donne (risultato finale 1-6): goleada giallorossa! (Champions, 17 ottobre 2024)

Come fanno sapere i principali organi di informazione online, a cominciare dal sito de La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman si trova al momento alla clinica “Pierangeli” di Pescara dove è stato trasportato in auto, è sembra che abbia avuto una ischemia celebrale, un deficit ad uno dei nostri organi principali che gli ha causato una difficoltà di movimento alla parte destra del corpo. Visti i segnali preoccupanti, si è deciso quindi per un ricovero ospedaliero di modo da poter tenere sotto controllo lo stesso allenatore nelle prossime ore, per comprendere meglio le sue condizioni fisiche.

Rafael Leao, frecciata contro Fonseca?/ L'attaccante del Milan: “Il Ct del Portogallo ha fiducia in me”

COME STA ZDENEK ZEMAN? RICOVERATO, UN ANNO TRAVAGLIATO

L’ex allenatore di Roma, Lazio, Foggia e Pescara, come detto sopra, non è in pericolo di vita ma non è ben chiaro fino a quando resterà nel nosocomio, molto probabilmente almeno fino alla giornata di domani qualora il quadro clinico dovesse risultare alla fine positivo.

La cosa certa è che quello che si sta per chiudere è un anno particolare per il tecnico, visto che si tratta del terzo ricovero nel giro appunto di dodici mesi circa. Il primo era avvenuto lo scorso dicembre 2023, quando Zdenek Zeman era stato colpito da un’altra ischemia cerebrale, che lo aveva obbligato ad un ricovero. In quell’occasione l’allenatore stava guidando il Pescara quando si era sentito male, ed era sopraggiunto quindi il ricovero presso la clinica Pierangeli di Pescara. Zeman era stato costretto ad assentarsi per qualche giorno per poi tornare in forma come un tempo. Quindi a febbraio 2024 il secondo ricovero, questa volta però per un problema differente, un piccolo intervento chirurgico al cuore, che comunque non lo aveva debilitato più di tanto.

Bobo Vieri: “Cassano e Adani? Per me non esistono più”/ “Nessuno deve toccare la mia famiglia”

ZDENEK ZEMAN RICOVERATO, L’OPERAZIONE AL CUORE DI FEBBRAIO

Anzi, in quell’occasione l’allenatore dell’est Europa aveva manifestato la voglia di tornare il prima possibile ad allenare “Fare quello che amo”, aveva detto, facendo chiaramente capire quali fossero le sue intenzioni. Era stato operato dal professor Stefano Guarracini, che inserì 4 bypass coronarici, operazione riuscita perfettamente. Ora il terzo ricovero a seguito di un malore che secondo quanto riferisce Eurosport si sarebbe verificato martedì sera mentre si trovava a Roma. La speranza ovviamente è che il 77enne allenatore possa riprendersi il prima possibile, ricordando che il tecnico aveva lasciato il Pescara a febbraio proprio a seguito dell’intervento.