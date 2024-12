Zeudi di Palma ha un fidanzato? La verità sullo status sentimentale della showgirl

Per Zeudi Di Palma stanno per spalancarsi le porte della casa del Grande Fratello, la giovane modella e Miss Italia sarà una delle new entry che da stasera varcheranno la porta rossa. E ovviamente è alto il tasso di curiosità intorno alla ragazza, in particolare sono in molti a domandarsi se Zeudi Di Palma sia fidanzata: non ci sono informazioni precise riguardo allo status sentimentale della ragazza, che però al momento nella sua vita sarebbe single. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia alla 12esima settimana potrebbe dunque portare qualche scossone a livello sentimentale per la ragazza, vedremo se cambierà qualcosa con i vari maschietti già presenti nel cast.

Perla Maria, la chirurgia estetica e la passione per la moda/ Mamma Maria Monsè: "Farà il medico..."

Vedremo dunque se Zeudi Di Palma si ritroverà immischiata nelle dinamiche del programma condotto da Alfonso Signorini oppure se preferirà godersi l’avventura al Grande Fratello senza pensare eccessivamente alle questioni di cuore.

Zeudi Di Palma e la carriera sbocciata grazie a Miss Italia

Studio, passione per lo sport e per la moda e voglia di sacrificarsi hanno sempre accompagnato Zeudi Di Palma nel corso degli anni, la giovane modella e vincitrice di Miss Italia ha visto la sua carriera sbocciare proprio grazie al celebre concorso di bellezza. Tornando sul suo cammino nello storico programma, Zeudi Di Palma ha ricordato il momento dell’eliminazione per un errore tecnico, poi corretto:

Genitori Bernardo Cherubini, chi sono Viola Cardinali e Mario Cherubini/ Dal loro amore nato anche Jovanotti

“Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione, per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria” ha ammesso la modella napoletana che adesso si appresta a vivere l’esperienza al Grande Fratello, che potrebbe regalarle una botta di popolarità ancora più importante al grande pubblico. Vedremo dunque come andranno le cose per la bella Zeudi di Palma, pronta a godersi l’avventura nella casa più spiata d’Italia.