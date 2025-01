Zeudi Di Palma chiude ad un futuro con Helena Prestes dopo il Grande Fratello: le parole nella Casa

L’uscita di Helena Prestes dal Grande Fratello continua ad avere particolari conseguenze, dentro e fuori la Casa di Canale 5. Mentre i fan della modella brasiliana sono ancora infuriati per la sua eliminazione e chiedono a gran voce il ripescaggio, c’è chi tra i gieffini tronca i rapporti con lei a distanza. Stiamo parlando di Zeudi Di Palma, concorrente che sembrava aver trovato in Helena qualcosa di più di una semplice amica.

Zeudi non ha fatto mistero, al Grande Fratello, della sua bisessualità, e si è avvicinata a Helena Prestes prima come amica. Il loro rapporto è cresciuto al punto tale che c’è stato tra le due un bacio. Helena, infatti, sembrava condividere i sentimenti esposti da Zeudi nei suoi confronti, nonostante le difficoltà poi sorte nella Casa negli ultimi giorni prima della sua eliminazione. Eppure, poche ore dopo l’uscita di Helena, Zeudi fa totalmente marcia indietro nei suoi confronti, chiudendo ad un possibile futuro con la modella fuori dalla Casa.

Zeudi nel mirino delle critiche del web: ecco perché

Durante una recente chiacchierata con Alfonso D’Apice, Zeudi è tornata a parlare di Helena e del loro rapporto, ammettendo di non aver mai pensato ad una storia seria con lei. “Se ho pensato che potesse nascere qualcosa in più di un’amicizia tra noi? Mai! – ha dichiarato l’ex Miss Italia, aggiungendo – Non c’erano proprio i presupposti di vita…” Eppure, secondo gran parte del popolo del web, le intenzioni di Zeudi, quando Helena era ancora in Casa, sembravano altre. Motivo per il quale c’è chi ora accusa la concorrente di aver solo voluto sfruttare la popolarità di Helena per avere un posto da protagonista, e di averla poi ‘abbandonata’ ora che non fa più parte del gioco. Chissà quale sarà la reazione della modella brasiliana…