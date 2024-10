A viso aperto, diretto da George Seaton

Martedì 22 Ottobre 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, verrà trasmesso il film western A viso aperto. La pellicola, del 1973, è diretta dal regista George Seaton (conosciuto per Il miracolo della 34ª strada e La ragazza di campagna, entrambi premi Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) e vede tra gli attori principali delle icone di quei tempi. Tra gli interpreti principali ricordiamo Dean Martin, conosciuto anche per il lungo sodalizio con Jerry Lewis e che lavorerà nuovamente con Seaton in Airport, e Rock Hudson, la star di Magnifica Ossessione. Completano il cast Susan Clarck, Donald Moffat, John McLiam, rispettivamente nei ruoli di Billy Massey, dello sceriffo Chuck Jarvis, Kate, Art e Wilson.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Forse io e Lily saremmo sposati oggi”

Il film western A viso aperto, prodotto dalla casa cinematografica statunitense Universal Pictures, comprende nel cast tecnico Ernst Laszlo, che ha curato la fotografia, lo scenografo George Milo e le musiche di David Shire.

La trama del film A viso aperto: due vecchi amici si trovano su posizioni opposte

In A viso aperto, protagonista, il malvivente Billy Massey (Dean Martin), con l’aiuto di tre complici rapina un treno, nella contea in cui opera il suo vecchio amico sceriffo Chuck Jarvis (Rock Hudson): una volta venuto a conoscenza del fatto, quest’ultimo decide di inseguirlo di persona, nonostante il procuratore del distretto della città non sia d’accordo. Nel frattempo, mentre i tre ladruncoli si spartiscono il bottino, i suoi stessi complici cercano di truffare Billy proponendogli una parte del denaro minore: il protagonista uccide uno dei criminali suoi soci e riesce a sfuggire con tutta la refurtiva intera.

Melissa Satta, weekend d'amore con il fidanzato Carlo Beretta/ Complici e felici nella gara d'auto storiche

Lo sceriffo, sempre alla caccia del suo vecchio amico, riunisce una squadra di scout pellerossa, tra cui il celebre capo tribù Bisonte Rosso che conosce di persona Billy. La vicenda ora si infittisce perché il nostro protagonista, l’indomito e ardito Billy, è inseguito allo stesso tempo sia dallo sceriffo sia dal complice che gli sta alle calcagna per riappropriarsi del bottino. Billy, in preda alla fuga, si ferma a riposare in una fattoria, e lascia credere di proseguire in Mexico, mentre invece sta andando verso Nord: per creare ancora più confusione, il rapinatore si reca direttamente a casa del suo amico sceriffo, e incontra la moglie Kate, che decide di ospitarlo.

Javier Martinez smaschera Shaila Gatta: "Ecco cos'è successo sotto coperte"/ Sfogo post Grande Fratello 2024

Una volta venuto a sapere dei fatti, lo sceriffo della contea rintraccia Billy a casa sua per ucciderlo, ma durante il duello, quando i due uomini hanno la pistola in mano, la moglie Kate li ferma, evitando lo scontro a fuoco. Come finirà questa storia, che mischia ad arte amicizia, rapine, sparatorie, revolver e sentimentalismi?