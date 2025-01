Abito Martina De Ioannon: la tronista incanta tutti durante la scelta a Uomini e Donne

Martina De Ioannon, per tutta la durata del trono di Uomini e Donne, ha sempre incantato tutti con i suoi outfit sempre originali, raffinati ed eleganti che hanno sempre esaltato la sua indiscutibile bellezza. Per la scelta, tuttavia, Martina ha deciso di osare per vivere in modo romantico il momento della scelta sentendosi una principessa anche solo grazie ad un abito. Con i capelli sciolti, acconciati con una piega morbida e molto semplice, Martina ha puntato tutto sull’abito.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno innamorati dopo Uomini e donne/ Web scatenato per la nuova coppia

La tronista dio Uomini e Donne, per il suo giorno più bello nel programma, ha scelto di puntare su un colore classico che viene scelto nella maggior parte dei casi per eventi e occasioni particolari. Martina ha così indossato un vestito nero ma a conquistare tutti è stato il modello scelto.

Abito Martina De Ioannon: chi ha vestito la tronista per la scelta a Uomini e Donne

Martina De Ioannon ha indossato un abito lungo, nero e molto elegante con un spacco importante e una scollatura che esalta il decolletè della tronista. A firmare l’abito di Martina è Valeria Mazza che ha condiviso le foto dell’outfit di Martina tra le storie del proprio profilo Instagram. Una scelta che ha conquistato Gianni Sperti e Tina Cipollari che si sono complimentati per la bellezza di Martina, ma anche il pubblico che, sia sotto il post dell’abito che sotto quelli della pagina Instagram di Uomini e Donne si è complimentato per la scelta stilistica molto raffinata di Martina.

Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Le presentazioni in famiglia coronano tutto

“Che bella”, “Bellissima”, “Abito stupendo”, “Le sta d’incanto”, scrivono i followers che approvano la decisione di indossare un abito decisamente romantico, ma al tempo stesso, sensuale.