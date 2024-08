FORMULA 1, ADRIAN NEWEY ANDRÀ IN ASTON MARTIN, LAWRENCE STROLL BEFFA FERRARI

Fulmine a ciel sereno nel paddock di Formula 1: Adrian Newey andrà in Aston Martin dopo l’esperienza vincente giunta al termine con Red Bull e un lungo corteggiamento subito da Ferrari. Il progettista Red Bull si è preso tutto il tempo a sua disposizione per scegliere al meglio il nuovo progetto da seguire ed è stato colpito dalle idee di Lawrence Stroll che ha più volte dichiarato la voglia di vincere un mondiale con Aston Martin nel minor tempo possibile. Il team inglese ha convinto Adrian Newey con una super offerta da 100 milioni di dollari in quattro stagioni che legheranno il progettista ad un progetto ambizioso che ha l’intenzione di competere per il primo posto al cambio di regolamento che avverrà nella stagione 2026. Fino a settembre, Adrian Newey rimarrà legato a Red Bull prima di poter firmare ufficialmente con Aston Martin ed iniziare a lavorare con la squadra di Lawrence Stroll con l’obiettivo di entrare ancora di più nella storia di questo sport.

Carlos Sainz alla Williams, addio Ferrari dal 2025/ Lascerà il posto a Lewis Hamilton (29 luglio 2024)

ADRIAN NEWEY ANDRÀ IN ASTON MARTIN, L’ESCLUSIVA CON HONDA PER LA POWER UNIT CONVINCE L’EX RED BULL

Il passaggio di Adrian Newey in Aston Martin è una chiaro segnale dell’inglese che ha l’obiettivo di vincere un mondiale con quattro squadre diverse dopo esserci riuscito con McLaren, Williams e Red Bull che lo hanno reso l’unico nella storia della Formula 1. Per convincere il progettista Red Bull, Lawrence Stroll ha avuto dalla sua parte la collaborazione esclusiva con Honda che fornirà le power unit ad Aston Martin così come faceva con Red Bull fino a poche stagioni fa. Il paddock di Formula 1 è avvisato: Adrian Newey andrà in Aston Martin e vorrà vincere fin da subito contro i colossi ben più affermati che rispondono ai nomi di Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren.