Aereo precipitato in Kazakistan, sono state diffuse dal quotidiano Daily Mail alcune terrificanti immagini e video ripresi dagli stessi passeggeri a bordo poco prima dello schianto che mostrano persone nel panico con le maschere di ossigeno abbassate, alcune ferite che gridano aiuto e altre che pregano proprio nei momenti che precedono l’impatto che ha provocato almeno 38 vittime. I sopravvissuti invece, come hanno confermato le autorità ed il ministero per le emergenze kazako, dovrebbero essere 29, tra loro molti sono feriti e ci sarebbero anche tre bambini.

Le ricostruzioni, che saranno fatte per stabilire le cause esatte dell’incidente, analizzeranno le testimonianze di chi era presente ed è riuscito a salvarsi. Tra questi un uomo che ha girato proprio le immagini scioccanti, nel tentativo di inviare il video ai familiari per documentare quanto stava accadendo. In queste immagini sono mostrati anche i soccorritori che intervengono nel tentativo di liberare i passeggeri intrappolati nel caos delle fiamme sprigionate dalla parte anteriore del velivolo, che è quella che è andata completamente distrutta.

Aereo precipitato in Kazakistan, il video girato da un passeggero prima dello schianto

Il video dell’interno dell’aereo precipitato in Kazakistan, diffuso nelle ultime ore su molti social, è stato ripreso da un passeggero che ha documentato i momenti prima del tragico schianto condividendo quanto stava accadendo con i suoi familiari a casa. Nelle immagini le persone terrorizzate pregano con la maschera di ossigeno, altre chiedono aiuto al personale di bordo perchè già colpite dai detriti caduti in seguito al rovesciamento del velivolo proprio poco prima dell’esplosione che ha causato la morte di 38 persone.

Successivamente lo stesso passeggero ha scattato alcune foto che ha inviato alla moglie, nelle quali si vedono i soccorsi arrivare e cercare di estrarre i feriti incastrati subito dopo l’impatto. Secondo la prima ricostruzione, a salvarsi sarebbero state principalmente le persone che erano nella parte posteriore e già distese a terra nel tentativo di sopravvivere al rovesciamento, mentre chi era seduto nella parte anteriore avrebbe subito maggiori danni non solo dovuti all’incendio ma anche perchè sembra che alcuni di loro siano stati buttati fuori dalla cabina prima di toccare terra.