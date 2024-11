Le nuove regole sugli affitti brevi 2025 prevedono la presenza e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) sia online che sul luogo fisico. La gravità sta nella mancata conoscenza di ben 230.000 persone (l’equivalente del 33% degli intervistati da Norstat e mUp Research incaricati da Facile.it).

L’indagine ha dimostrato come gran parte di loro non sappiamo “nulla” sulle nuove regole a cui adempiere per chi mette in affitto – per un breve periodo di tempo – il proprio immobile o parte di esso (anche una stanza singola).

Affitti brevi 2025: cosa si rischia non mettendosi in regola?

Chiunque non rispetterà le nuove regole sugli affitti brevi dal 2025 in poi dovrà fare i conti con delle multe piuttosto salate (fino a 8mila euro se non si ha il Codice Identificativo Nazionale). Ma oltre al fisco la lotta è anche “contro” piattaforme come Airbnb la quale ha già allertato gli irregolari che vedranno sparire i loro annunci senza CIN.

L’indagine a cui ha pensato Facile.it e poi incaricato Norstat e mUp Research per portarla a termine, fa emerge dei dati preoccupanti: il 44% dei proprietari che affittano immobili e stanze a breve termine non hanno fatto richiesta per il CIN, e il 33% degli intervistati non sapeva nulla di tali adempimenti.

Emerge dunque, che solo un proprietario su cinque è pronto a sottostare ai nuovi adempimenti burocratici che verranno validati a partire dal 1° gennaio 2025.

Ammissioni di “colpa” e intenzioni

Scorporando i dati sull’analisi che mette in risalto le nuove regole sugli affitti brevi 2025 emerge un quadro ancora più critico. Il 30% degli intervistati ha riferito di voler mettersi in regola al più presto, mentre il 38% ha riferito di voler trarre più informazioni per poi prendere una decisione finale con più razionalità.

E ancora, 30.000 persone potrebbero voler smettere di mettere in affitto (a breve termine) gli immobili perché le procedure sono sempre più complesse e rigide. Equivale al 9,3% dei proprietari di cui il 14% di queste affermazioni arriva dalle Isole e dal Sud Italia.

Il 6% – l’equivalente di 18.000 proprietari – hanno ammesso di voler “infrangere la Legge” non mettendosi in regola con il CIN e di continuare a svolgere la loro attività.

I sistemi di sicurezza

Tra le nuove regole sugli affitti brevi 2025 oltre al CIN, rientrano anche delle ulteriori installazioni come sistemi di sicurezza. Sotto quanto aspetto – e facciamo un sospiro di sollievo – gran parte degli intervistati ha comunicato di aver rispettato le direttive.

Gli estintori sono stati installati da due proprietari su tre, così come i rilevatori di fumo montati dal 63% dei proprietari di case vacanze.