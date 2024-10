Un’altra storia che merita di essere approfondita è quella di Afsoon Neginy, iraniana approdata in Italia nel 1980 e protagonista della puntata di questa sera de Le Ragazze. Figlia di insegnanti, Afsoon cresce con le zie per via della separazione dei genitori. L’infanzia è terribile perché vissuta nel clima di paura causato dalla Savak, la polizia di regime, e dalle numerose sparizioni di persone incarcerate. Nonostante il clima ostile, Afsoon Neginy conserva anche ricordi spensierati, condivisi con la famiglia; ben presto però decide di emigrare all’estero per regalarsi un futuro migliore.

La sua scelta audace la premia: Afsoon riesce a partire per l’Italia pochissimi giorni prima della chiusura degli aeroporti per lo scoppio della guerra con l’Iraq. Il tempismo della ragazza sarà fondamentale, se avesse indugiato infatti avrebbe probabilmente compromesso il suo futuro.

Afsoon Neginy, in Italia si è regalata un futuro migliore

In Italia studia e costruisce un domani migliore. A Perugia si laurea in farmacia e presto inizia a lavorare grazie alla Legge Martelli che proprio nel 1990 permetteva agli stranieri con permesso di soggiorno di ottenere un impiego. Passano gli anni, Afsoon Neginy cambia e anche i suoi interesse evolvono: si affascina dapprima alla cosmetica, imponendosi nel settore scientifico e poi anche nel campo del marketing, dove è riconosciuta come una personalità di grande spicco.

Tornerà in Iran una sola volta, negli anni ottanta, mentre il resto della sua vita lo trascorre in Italia dove ormai è di casa. Nel ‘belpaese’ compie la scalata al successo, che non passa inosservata alla celebre rivista Forbes Italia che infatti la menziona come una delle 100 personalità femminili italiane di successo. Il perché è chiaro ed è racchiuso nella sua storia.