Agevolazioni fiscali 2025 con nuovi codici tributo da dover destinare a ciascuna misura. A darne l’avviso è stata l’Agenzia delle Entrate con tre circolari differenti tra loro: la numero 63, la 64 e la 65. In totale saranno otto i codici da attribuire in modo differente rispetto ad oggi.

Tra gli otto codici tributi da dover cambiare, due sono destinati alle erogazioni liberali destinate al Terzo settore e al piano di transizione 5.0, e le restanti sei al Cfc, dall’acronimo “controlled foreign companies“, così da controllare l’imposta corretta.

Bonus infissi 2025/ Proroga dell'incentivo ma cambiano aliquote e requisiti (20 dicembre)

Agevolazioni fiscali 2025 con nuovi codici tributo

Tra le agevolazioni fiscali 2025 la più impattante per le imprese potrebbe essere il Piano di Transizione 5.0. E il nuovo codice tributo da inserire per godere delle detrazioni fiscali previste dall’Agenzia delle Entrate è il “7072”.

Il credito di imposta può essere ottenuto presentando regolarmente il modello F24 e trasmettendo la praticamente esclusivamente in via telematica. Il tempo massimo per poterlo utilizzare è fino al 31 dicembre 2025, salvo decidere di ripartirlo in futuro in cinque quote annuali di ugual importo.

Bonus affitto 2025/ Ristanziato fondo per morosità incolpevole: i requisiti (20 dicembre)

Società estere controllate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella circolare i codici tributo corretti da dover inserire nell’F24 e nella sezione “Erario” così da permettere alle società estere controllate di pagare le imposte realmente dovute:

4077 : IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”

: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR” 4078 : IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”

: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR” 4079 : IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”

: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR” 4080 : IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”

: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR” 4081 : IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”

: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR” 4082: IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.

Social bonus

L’ultima circolare ha coinvolto le erogazioni liberali a favore degli enti appartenenti al terzo settori, i quali potranno godere del credito di imposta pari al 65% a patto che utilizzino nell’F24 il codice tributo corretto: “7037”.

Capitali all'estero/ Svizzera meno attraente: si torna in Italia, ecco i benefit (20 dicembre 2024)

Anche questo codice andrà inserito opportunatamente nella sezione “Erario” riportando correttamente l’anno di riferimento del beneficio e le somme collocate nella misura.