Momento sfortunato per Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2024. Durante la gara, la coppia deve fare i conti con un piccolo incidente, mentre maestra e allievo si esibivano sulle note di Gangnam Style. A quanto sembra è il celebre giornalista a scombussolare i piani della coreografia, a causa di una perdita di equilibrio, o forse un passo sbagliato, che provoca la caduta della sua insegnante Giada Lini.

Succede tutto davanti agli occhi dei giurati e del pubblico di Ballando con le stelle, che alla fine tributa la coppia con un applauso di incoraggiamento. Nonostante l’intoppo in pista, Alan e Giada Lini tirano dritto nel loro paso doble, portandolo a compimento.

Alan Friedman e Giada Lini, il video della caduta a Ballando con le stelle 2024 fa discutere

Non è chiaro cosa sia andato storto ma per Alan Friedman e Giada Lini non è stata la migliore delle loro esibizioni. Quella di questa sera, infatti, è stata – al di là dell’incidente – un po’ sottotono. Ciò che conta, tuttavia, è che nessuno dei due abbia riportato conseguenze gravi dopo la caduta.

E sono loro stessi a rassicurare fan e pubblico, facendo capire che si è trattato solo di un incidente di di poco conto. Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Nessuna conseguenza seria per Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2024, anche se il video della caduta, inevitabilmente, sta già facendo il giro della rete.