L’avventura a La Talpa 2024 è vicina alla sua conclusione e, a prescindere da quello che sarà l’esito, c’è un finalista in particolare che può essere soddisfatto del percorso: stiamo parlando di Alessandro Egger, tra i protagonisti indiscussi del reality condotto da Diletta Leotta. Sarà certamente orgogliosa del suo percorso anche la fidanzata del modello, Madalina Doroftei.

Ma chi è Madalina Doroftei, fidanzata di Alessandro Egger finalista a La Talpa 2024? Non naviga tra le onde del mondo dello spettacolo italiano ma con il concorrente del reality condivide l’attività professionale: anche lei modella, di origini rumene, e con un discreto seguito anche sui social. Proprio dal web arrivano alcuni esempi che testimoniano la bellezza del loro rapporto, come una dedica particolarmente romantica: “Dicono che l’amore è cieco ma non sono d’accordo; l’amore è vedere tutti i difetti e le imperfezioni, e accettarli. L’amore è accettare le cattive abitudini e riuscire ad aggirarle”.

Madalina Doroftei, fidanzata di Alessandro Egger: il primo incontro con il finalista de La Talpa 2024

Non mancano anche i contenuti condivisi da Alessandro Egger, sempre sui social, dedicati alla liaison con la fidanzata Madalina Doroftei. In particolare alcune settimane fa hanno attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa condividendo la scelta di compiere il grande passo del matrimonio: “Mi ha detto sì”, ha scritto il modello sul proprio profilo. I fan della coppia non vedono l’ora di scoprire quale sarà la data del lieto evento che, per ora, non è stata ancora resa nota.

Ma come si sono conosciuti Alessandro Egger e la fidanzata Madalina Doroftei? Essendo entrambi molto riservati non si hanno notizie sulla genesi del loro amore; data la professione in comune, è lecito credere che galeotto sia stato proprio il mondo della moda. Insieme hanno infatti condiviso diversi lavori come testimoniato dalle parole del finalista de La Talpa 2024: “Quando siamo al lavoro non ci comportiamo come fidanzati; siamo molto professionali tanto che qualcuno non si accorge nemmeno che stiamo insieme…”.