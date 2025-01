Protagonista indiscusso al Grande Fratello 2024 ma anche nella sua stessa vita; Luca Calvani sta attirando su di sé l’attenzione degli appassionati del reality e, nel bene o nel male, sta primeggiando in buona parte delle dinamiche più avvincenti di questa edizione. Qualche diatriba, incomprensione – soprattutto con Jessica Morlacchi – ma anche tanti momenti toccanti soprattutto quando si tratta di parlare del grande amore che lo lega al compagno Alessandro Franchini.

Ma chi è Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani? A differenza del concorrente del Grande Fratello 2024 non vive da protagonista il mondo dello spettacolo e tutto ciò che sappiamo si riferisce all’amore che lo lega all’attore. Insieme dal 2016, hanno atteso diversi anni prima di rivelare al pubblico la bellezza della loro liaison che ora è ad un passo dal traguardo del primo decennio.

Luca Calvani e l’amore per il compagno Alessandro Franchini: “Conosciuto in un momento che…”

E’ proprio grazie all’esperienza al Grande Fratello 2024 che abbiamo conosciuto ulteriormente la bellezza dell’amore tra Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini. “Ho conosciuto una persona in un momento dove ho ricominciato a sognare, e l’abbiamo fatto insieme…”, raccontava l’attore in un momento speciale dedicato proprio alla liaison, dove poi aggiunse: “Ci siamo conosciuti per caso, ad un allentamento, e dopo 8 anni e mezzo eccoci qua”.

Altrettanto toccante anche una lettera di Alessandro Franchini – compagno di Luca Calvani – fatta recapitare al Grande Fratello 2024 per dare manforte all’attore in un momento difficile. “Amore mio, non ho bisogno di raggiungerti; credevo fosse più facile e che avrei sostenuto tutto ma invece non è così. Dopo 3 mesi la tua assenza e quello che sta accadendo mi stanno facendo processare quanto mi manchi; quanto ho voglia di abbracciarti… Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori”.

