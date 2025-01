Alessandro Franchini, chi è il compagno di Luca Calvani: insieme da quasi 10 anni

Luca Calvani sta vivendo un’esperienza immersiva al Grande Fratello ormai da diversi mesi, ma il suo cuore e i suoi pensieri sono quotidianamente proiettati alla sua vita oltre le mura della Casa più spiata d’Italia. Fuori, infatti, c’è ad attenderlo il compagno Alessandro Franchini, al suo fianco da quasi dieci anni; dopo la relazione con l’ex compagna Francesca Arena, durata dal 2007 al 2015 e dalla quale è nata la figlia Bianca nel 2009, l’attore si è sentimentalmente legato al suo attuale compagno nel 2016, per poi ufficializzare la relazione nel 2022 con un post social.

La coppia condivide passioni ed interessi comuni; entrambi toscani d’origine, di Alessandro Franchini sappiamo che è un imprenditore di Viareggio e che, dopo aver lavorato come bagnino, si è avvicinato al settore del benessere avviando un’attività nel fitness e aprendo una palestra. I due, inoltre, sono diventati anche soci in affari e gestiscono un agriturismo nella provincia di Lucca, rimanendo dunque nella loro amata Toscana.

Alessandro Franchini e il messaggio per il compagno Luca Calvani al Grande Fratello

Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani, in questi mesi di Grande Fratello ha sempre tifato per lui e l’ha sempre sostenuto in mille modi. Pur non comparendo mai in video, preferendo preservare la propria riservatezza, gli ha però dedicato un commovente messaggio poche settimane fa, nella puntata dedicata al chiacchierato rapporto che si era instaurato in Casa tra l’attore e Jessica Morlacchi, con alcuni gesti del concorrente che furono fraintesi dalla cantante e che generarono alcuni dissapori nel loro rapporto di amicizia.

“Amore mio, ho bisogno di raggiungerti” le parole di Alessandro per il suo Luca. “Credevo fosse più facile, che avrei sostenuto tutto, e invece non è così. Sono passati ormai 3 mesi e la tua assenza, e quello che sta accadendo, mi stanno facendo processare quanto mi manchi, quanto ho voglia di abbracciarti, annusarti, abbracciarti. Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori: mi fido di te, so chi sei e sai chi sei per me. Non dare più modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo, non permettere a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Io posso solo vivere l’attesa del tuo ritorno con il sorriso di chi è consapevole che questo grande amore tornerà a casa“.