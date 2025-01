Tutto su Alessandro Franchini, il fidanzato di Luca Calvani

Alessandro Franchini è l’uomo con cui Luca Calvani ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Francesca Arena, mamma della figlia Bianca. Accanto ad Alessandro, l’attore ha trovato la persona con cui aprire nuovamente il cuore e, sebbene non ci siano certezze, i due starebbero insieme da circa 8 anni, ma chi è Alessandro Franchini? E cosa faceva prima di conoscere Luca Calvani? Il fidanzato dell’attore che, dallo scorso settembre vive nella casa del Grande Fratello, è nato a Viareggio e, per anni, ha lavorato come bagnino.

Nel 2015, poi, ha aperto una palestra, The Funcional Department, diventando “personal trainer di bodyweight e functional”. L’incontro con Alessandro Calvani, poi, cambia anche la sua vita professionale. I due, infatti, insieme gestiscono un agriturismo a Camaiore, in provincia di Lucca, che si chiama Le Gusciane.

Luca Calvani, le lacrime per il fidanzato Alessandro Franchini

Luca Calvani è entrato nella casa del Grande Fratello dallo scorso settembre con il supporto del fidanzato Alessandro Franchini che, finora, pur non avendo mai partecipato personalmente alle puntate del reality, è stato comunque un protagonista. Calvani, infatti, ha parlato spesso di lui, soprattutto durante il periodo in cui era vicino a Jessica Morlacchi. Timoroso che il rapporto con Jessica potesse nuocere al suo rapporto di coppia, Calvani ha più volte ribadito il proprio amore per il compagno.

Per rassicurarlo, poi, Alessandro Franchini ha deciso di scrivergli una lettera che, insieme ad un videomessaggio, ha regalato un momento davvero speciale all’attore che ha versato le ultime lacrime pensando a lui in occasione del suo compleanno. Con una torta, circondato dagli altri concorrenti, Calvani ha augurato a distanza buon compleanno al fidanzato.

