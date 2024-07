Alessia e Lino Temptation Island 2024, anticipazione bomba: “Ha un’altra”/ “Falò di confronto? Un incendio”

Temptation Island 2024, anticipazione clamorosa su Alessia e Lino: falò di confronto ‘sarà un incendio’

È tutto pronto per quarta puntata di Temptation Island 2024 e stando alle anticipazioni ci sarà un falò di confronto anticipato, le anticipazioni di un fidanzato che ha richiesto il confronto con la propria ragazza ma nelle scorse ore Dagospia ha lanciato un clamoroso spoiler, pare infatti che il falò di confronto anticipato sarà tra Alessia e Lino e se ne vedranno delle belle tanto che il portale di Dagospia lo ha definito ‘un vero e proprio incendio’. Nel dettaglio, prima ha premesso: “PIÙ CHE UN FALÒ, UN INCENDIO! SE SIETE FAN DI “TEMPTATION ISLAND” E NON VEDETE L’ORA DI ASSISTERE ALL’IMPERDIBILE FALÒ ANTICIPATO TRA ALESSIA E LINO “LO STRUNZ”

TEMPTATION ISLAND 2024, 4a PUNTATA/ Coppie e dirette: Lino "senza carattere" accetta il 6 falò con Alessio

E poi ha aggiunto che continuerà anche nella prossima puntata: “SAPPIATE CHE LA LORO VICENDA NON SI ESAURIRA’ STASERA – DOPO UN PRIMO SCAZZO, NELLA PUNTATA DELLA PROSSIMA SETTIMANA LUI CHIEDERÀ DI POTER INCONTRARE NUOVAMENTE LA FIDANZATA. ALESSIA LO SFANCULERÀ DEFINITIVAMENTE O TORNERÀ A CASA CON IL “CAZZARO” PARTENOPEO? AH, SAPERLO…” Insomma, anche nella puntata di questa sera di Temptation Island 2024 Alessia e Lino regaleranno emozioni e colpi di scena, del resto la bella 30enne sin da subito ha visto il suo fidanzato flirtare con la single Maika ed ha richiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato che il suo ragazzo ha rifiutato, ma adesso finalmente il confronto ci sarà.

Filippo Bisciglia spoiler su Temptation Island 2024/ "Qualcosa che non è mai successo nella quarta puntata…”

Alessia e Lino si sono lasciato dopo Temptation Island 2024? Nuova segnalazione: “Ha un’altra, e in passato aveva l’amante”

E non è tutto, la coppia formata da Alessia e Lino a Temptation Island 2024 continua ad essere al centro di segnalazioni e rumors. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza ni loro profili social hanno spesso riproposto segnalazioni dai loro follower. In molti rilanciano che Alessia e Lino si sarebbero lasciati e che addirittura lei ci starebbe male, secondo altri invece lui sarebbe single e si vanterebbe che durante il programma ben due ragazze hanno litigato per lui. Ed adesso dopo l’anticipazione bomba di Dagospia, Deianira ha lasciato un’altra segnalazione che se vera sarebbe un vero e proprio colpo di scena: “Si ma comunque lui (Lino Giuliano di Temptation Island 2024, ndr) attualmente si vede con un’altra. Ed anche in passato si frequentava. E ci sono le prove.” Insomma, non solo Lino si vedrebbe con un’altra donna ma in passato ha avuto anche un amante.













© RIPRODUZIONE RISERVATA