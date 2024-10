Alessia Pecchi, prime emozioni ad Amici 2024

Alessia Pecchia è una ballerina che ha partecipato a Mondiali ed Europei di Solo Dance e che ha aperto l’edizione 2024 di Amici portando a casa la prima maglia della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A sceglierla è stata proprio la maestra Alessandra Celentano che, durante la sua esibizione, è andata contro Emanuel Lo e Deborah Lettieri apprezzando fortemente le doti fisiche e tecniche della ballerina che è pronta a trasformare, in un duro lavoro, nella ballerina dei suoi sogni.

Ancora incredula ed emozionata, Alessia, dopo aver indossato la maglia, raggiunge la sala prove che diventerà la sua casa nei prossimi mesi. Con gli occhi ancora bagnati dalle lacrime, Alessia riceve anche una bellissima sorpresa ovvero quella della mamma e della nonna.

Alessia Pecchi: la sorpresa della mamma e della nonna ad Amici 2024

Lacrime e sorrisi per Alessia Pecchi mentre parla con la mamma e la nonna che scoprono della sua ammissione nella scuola di Amici 2024 direttamente da lei. “Ho aperto l’edizione, sono stata scelta dalla maestra Celentano che mi ha anche fatto i complimenti e mi ha consegnato la maglia Mahommod”, racconta la ballerina che è pronta ad affrontare il suo lungo viaggio.

Entusiasta la nonna a cui aveva semplicemente detto di guardare in tv la puntata di Amici: “Ora capisco perché mi hai detto di guardare Amici. Sapevo che mi avresti fatto una sorpresa. Da quanto tempo aspettavamo questo momento”, dice la nonna mentre la mamma la sprona a credere sempre in se stessa e nel suo talento. Prima di salutarla, poi, la nonna le promette di annullare tutti gli impegni e di guardare le puntate ogni domenica. “Poi verrò a guardarti da vicino”, conclude annunciando l’intenzione di partecipare al talent anche come pubblico. L’avventura di Alessia, dunque, è ufficialmente cominciata.

