Alessio La Padula proposta di matrimonio alla fidanzata Camilla Caimi/ Sorpresa al concerto di Gigi D’Alessio

Proposta di matrimonio di Alessio La Padula, ex di Amici, alla fidanzata Camilla Caimi al concerto di Gigi D’Alessio

Il nuovo concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito è stato lo scenario per la proposta di matrimonio di Alessio La Padula alla fidanzata Camilla Caimi. Il celebre ballerino, che il pubblico ha conosciuto per la prima volta grazie al talent Amici di Maria De Filippi, ha unito lavoro e amore, facendo del palco su cui si stava esibendo la romantica location della sua dichiarazione d’amore più importante, il tutto con l’aiuto e il supporto musicale di Gigi D’Alessio.

Solo pochi giorni fa, Alessio La Padula ha dichiarato, attraverso i social, di essere felice e fiero di far parte del corpo di ballo di Gigi D’Alessio e, proprio in quell’occasione, ha menzionato la sua fidanzata, che lavora al suo fianco. “Era un po’ di tempo che non mi sentivo così vivo, così felice, così motivato per il lavoro. – ha scritto – Tra i 20 caffè al giorno, le mie canzoni preferite di Gigi, il tenero sguardo di Camilla, le maglie sudate lerce, il Vesuvio che si intravede dal palco, gli amici ritrovati, Matteo e le le caramelle, i chili di cozze con Fra e altri diecimila momenti che non scrivo perché se no finisco domani!”

Cos’è successo sul palco tra Alessio e Camilla

In un momento per lui così soddisfacente dal punto di vista lavorativo, Alessio La Padula ha deciso di coronare anche il suo sogno d’amore. Così, con la complicità del cantante partenopeo, ha invitato la sua fidanzata Camilla sul palco, chiedendole di diventare sua moglie. Ne è seguito un momento molto romantico, durante il quale Camilla ha risposto un felice e commosso sì al fidanzato e i due hanno poi ballato insieme su una romantica canzone di Gigi D’Alessio. Non resta che attendere l’annuncio della data ufficiale delle nozze dell’ex volto di Amici.

