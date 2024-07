Alessio Pili Stella e Claudia Lenti si sono lasciati?/ Indizi social: crisi per la coppia di Uomini e Donne

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: crisi per la coppia di Uomini e Donne?

Nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie tra le quali quella di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti che, dopo vari alti e bassi, sono riusciti a dichiarare i reciproci sentimenti lasciando insieme la trasmissione. Tornati nel programma dopo qualche mese, l’ex cavaliere e l’ex dama hanno spiegato di vivere una storia a distanza e di non aver ancora pensato alla convivenza ribandendo, tuttavia, di essere felici e innamorati. Da qualche giorno, però, alcuni indizi social starebbero preoccupando i fan della coppia che temono una crisi o addirittura la fine della storia.

Stando ad alcuni utenti dei social, Alessio e Claudia non si seguirebbero più su Instagram e ciò avrebbe fatto scattare l’allarma su una presunta crisi di coppia. Per il momento, tuttavia, entrambi non hanno commentato le varie voci di gossip ma i fan di Uomini e Donne temono che la lontananza possa aver incrinato il loro rapporto.

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti come Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio?

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, prima di lasciare insieme Uomini e Donne, non solo hanno discusso molto, ma avevano anche interrotto la frequentazione salvo tornare sui propri passi esattamente come accaduto ad Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio che hanno poi lasciato insieme il programma. Emanuela e Marco Antonio hanno vissuto i primi mesi in modo impeccabile colmando la distanza con lunghi weekend ma a lungo andare il rapporto si è incrinato e i due si sono detti addio.

Una situazione che potrebbe verificarsi anche per Alessio e Claudia che, pur vivendo a chilometri di distanza, non avevano ancora posto le basi per una convivenza. Tuttavia, la presunta crisi della coppia resta un’indiscrezione e i fan di Uomini e Donne sperano che non sia davvero così.

